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Ekonomi Tarım ve Orman Bakanlığı 118 işçi alımı yapacak
Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanlığı 118 işçi alımı yapacak

Tarım ve Orman Bakanlığı, çeşitli birimlerde istihdam edilmek ve belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalıştırılmak üzere 118 işçi istihdam edecek.

Yeniakit Publisher
2021-09-19 21:37:00 -
Tarım ve Orman Bakanlığı 118 işçi alımı yapacak

Bakanlığın Resmi Gazete’de yayımlanan ilanına göre, işçi alımı Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yapılacak.

Son başvuru 24 Eylül

Başvurular, İŞKUR internet sitesi üzerinden çevrim içi olarak 20-24 Eylül tarihlerinde alınacak. Her bir aday, İŞKUR’un internet sitesinde yayımlanan listedeki iş yerlerinden sadece bir iş yeri ve meslek dalı için başvuru yapabilecek. İhtiyaç duyulan hizmet türlerinde işe alınacak işçiler, sınava tabi tutulmadan Bakanlıkça doğrudan noter kurasıyla belirlenecek. Noter kura çekimi 4 Ekim Pazartesi günü saat 10.00’da, Bakanlığın merkez kampüsündeki Atatürk Konferans Salonu’nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler dikkate alınarak gerçekleştirilecek.

Sonuçlar internette

Kura sonuçları ve diğer duyurular Bakanlığın “https://www.tarimorman.gov.tr” internet adresinde ilan edilecek ve adaylara herhangi bir yazılı tebligatta bulunulmayacak. İlana göre işçi alımı, tarım hizmetleri, iklimlendirme, sıhhi tesisat, temizlik, inşaat gibi çeşitli alanlarda görevlendirmek üzere yapılacak.

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