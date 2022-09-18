Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi’den çiftçiye büyük müjde!

Yeni Akit Ankara

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi’den bububat üreticisini rahatlatacak güzel bir müjde geldi.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Bakan Kirişçi, “Bitkisel üretimde verim ve kaliteyi daha da artırmak amacıyla başta buğday ve arpa olmak üzere hububat ürünlerinde sertifikalı tohum kullanım desteğini iki katının da üzerine çıkarıyoruz. Üreticilerimize hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.