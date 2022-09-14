Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci fiyatları açıkladı! Ayçiçeği alım fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Mevlana Kültür Merkezi'nde gerçekleşen ''Gençler Tarım ile Buluşuyor'' programında Konya'nın değerine vurgulamayı ihmal etmedi. Türkiye'nin tarım başkentinin Konya olduğunu belirten Kirişçi aynı zamanda Konya'nın sanayi olarak önde geldiğini ve makine sektöründe adının anıldığını belirtti. Türkiye'de gerçekleşecek zirai alet ve makine ihracatlarının yüzde 14'ü Konya'da gerçekleşirken Kirişçi, Konya'da bulunan çiftçilere güzel haberler verdi.

Önlemler alınmaya devam ediyor

Altyapı sorunları gibi birçok gerekçeyle kırsalın terk edildiğini, kentlerin etrafında “varoş” denilen yaşam alanları oluşturulduğunu belirten Kirişci, Bu durumun tersine çevrilmesi çok zor, bu sorunun kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşların istekleri karşılanması gerektiği aşikar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde devam eden hükümette özellikle tarım başta olmak üzere destek verilmeye devam etmektedir.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Türkiye'nin gündeminde olan ve önemli konular arasında yer alan bir diğer maddenin ise ara eleman sorunu olduğunu belirtti. Bakanlık olarak bu sorunun çözümü adına MEB ile imzalanan protokol ve tarımda ara eleman ihtiyacı için çalışmaların başlatıldığı açıklandı. Gelecekte yaşamın devamı, sosyal ve ekonomik açıdan sürdürülebilirlik adına tarım sektörü başta gelen faaliyetlerdendir. Gençlerin kırsala geçiş yapmasıyla beraber tarım orman proje kapsamında 100 bin TL'lik hibe desteği verileceği belirtildi.

Ayçiçek alım fiyatı 12 TL

Bakan Vahit Kirişçi, Konya'da çiftçilik yapanlara güzel haber vereceğini açıkladı. Çay, fındık, buğday, arpa, üzüm gibi birçok üründe hükümetin destekleri gelmeye devam ederken fiyat konusunda da hep üreticinin yanında olduğunu belirten Kirişçi, söylemleri üzerine Konya'da yaşayan çitçiler bu yardımları yalnızca bu yıl için düşünmesin bu yardımım konjektürel olduğunu belirtti. Tarımın süreklilik istediğini belirten Kirişçi, üreticinin üretmesi gerektiğini ve yaşamında bu şekilde kolaylık devam edeceği belirtildi.

Son dönemlerde özellikle gündem de olan ayçiçek fiyatlarına yüzde 35 oranında zam geldi. Ayçiçek üretimleri hükümet tarafından desteklenirken Cumhurbaşkanı Erdoğan, onay vermesi üzerine ayçiçek alım ücretinin 12 TL'den olacağını belirten Kirşiçi, hayırlı olsun dileklerini de diledi.

İlginizi çekebilir → Gram altın ne kadar? 14 Eylül Çarşamba 2022 çeyrek altın ne kadar? Tam altın, cumhuriyet altın fiyatları → TIKLAYINIZ