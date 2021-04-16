Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli’nin uçağı kaza mı yaptı?
Son dakika haberine göre, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin uçağının kaza yapmadığı havada arızalandığı öğrenildi. Uçak Malatya Erhaç Havalimanı'na acil iniş yaptı.
Ankara'dan Şırnak'a giden Tarım Bakanı Pakdemirli'in uçağı havada arızalandı. Uçak Malatya'ya acil iniş yaptı. Ankara'dan Şırnak'a giden Tarım Bakanı Pakdemirli'in uçağı havada arızalandı. Uçak Malatya'ya acil iniş yaptı. Bakan Pakdemirli'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Motor arızası yaşanan uçakta, AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, Bakan yardımcısı Hadi Tunç, DSİ genel müdürü Kaya Yıldız, bitkisel üretim genel müdürü Mehmet Hasdemir de bulunuyordu.
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'nin sağlık durumu nasıl?
AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, "Havada arızadan dolayı bir sıkıntı yaşamadık. Bakan dahil herkes iyi. Şuan Malatya'dayız, Ankara'ya geri döneceğiz. Pilotla birlikte uçakta 8 kişiydik" dedi.