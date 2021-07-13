Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli’den kuraklık desteği açıklaması
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, kuraklıktan zarar gören çiftçilere ödemelerin başladığını duyurdu.
Yeni Akit/Ankara
Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Kuraklıkla mücadelede çiftçimizin yanında olmaya devam ediyoruz” diyen Pakdemirli şunları söyledi:
TARSİM, Mardin, Şanlıurfa ve Şırnak’ta 12.600.000 TL’lik kuraklık hasar ödemesini 13-16 Temmuz arasında yapıyor. Kuraklık verim sigortası poliçesi olanlara, poliçe priminin ortalama 16 katı ödeme yapılacak. TARSİM Diyarbakır'da 25.200.000 TL kuraklık hasar ödemelerini 12-17 Temmuz arasında yapıyor. Toplam poliçe priminin 13 katı hasar ödemesi yapılacak. Dekar başı 18,3 TL poliçe ödemesine karşılık 229 TL hasar ödemesi yapılmış olacak.