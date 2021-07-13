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Ekonomi Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli’den kuraklık desteği açıklaması
Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli’den kuraklık desteği açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, kuraklıktan zarar gören çiftçilere ödemelerin başladığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-07-13 19:29:00 - 2021-07-13 19:35:03
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli’den kuraklık desteği açıklaması

Yeni Akit/Ankara

Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Kuraklıkla mücadelede çiftçimizin yanında olmaya devam ediyoruz” diyen Pakdemirli şunları söyledi:

TARSİM, Mardin, Şanlıurfa ve Şırnak’ta 12.600.000 TL’lik kuraklık hasar ödemesini 13-16 Temmuz arasında yapıyor. Kuraklık verim sigortası poliçesi olanlara, poliçe priminin ortalama 16 katı ödeme yapılacak. TARSİM Diyarbakır'da 25.200.000 TL kuraklık hasar ödemelerini 12-17 Temmuz arasında yapıyor. Toplam poliçe priminin 13 katı hasar ödemesi yapılacak. Dekar başı 18,3 TL poliçe ödemesine karşılık 229 TL hasar ödemesi yapılmış olacak.

 

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