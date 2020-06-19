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Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'den, İzmir Valisi Köşger'e ziyaret

Yeniakit Publisher
2020-06-19 15:59:23 -
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'den, İzmir Valisi Köşger'e ziyaret

İZMİR (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, dün göreve başlayan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'i makamında ziyaret etti.

Bakan Pakdemirli, Valilikte ilk olarak Anı Şeref Defteri'ni imzaladı. Pakdemirli, daha sonra Köşger'le bir süre görüştü.

Bakan Pakdemirli, Vali Köşger'e hayırlı olsun dileklerini iletti.

Yavuz Selim Köşger de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, konuklarına teşekkür etti.

Pakdemirli'ye ziyaretinde Orman Genel Müdürü Bekir Karabey, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal ve diğer ilgililer eşlik etti.

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