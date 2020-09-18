  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, yardımcısı Fatih Metin'e başsağlığı diledi
Aktüel

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, yardımcısı Fatih Metin'e başsağlığı diledi

Yeniakit Publisher
2020-09-18 19:26:41 -
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, yardımcısı Fatih Metin'e başsağlığı diledi

BOLU (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, babası vefat eden Bakan Yardımcısı Fatih Metin'e başsağlığı ziyaretinde bulundu.

Pakdemirli, yardımcısı Metin'in dün vefat eden ve bugün toprağa verilen babası İsmail Metin (71) için başsağlığı ziyareti yaptı. Bakan Pakdemirli, Sağlık Mahallesi'ndeki Metin ailesinin evine geldi, okunan Kur'an-ı Kerim sonrası yapılan duaya eşlik etti.

Daha sonra, Metin'den babasının rahatsızlığı hakkında bilgi alan Pakdemirli, başsağlığı diledi.

Bolu Valisi Ahmet Ümit, AK Parti Bolu Milletvekilleri Arzu Aydın ve Fehmi Küpçü, AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay'da Pakdemirli'ye ziyaretinde eşlik etti.

Pakdemirli, daha sonra Ankara'ya hareket etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ruslar dünyaya duyurdu: Türkiye orduyu kuruyor
Dünya

Ruslar dünyaya duyurdu: Türkiye orduyu kuruyor

Rusya'da yayın yapan 'Free News' isimli haber sitesi Türkiye'nin Turan Ordusu'nu kurma fikrini adım adım gerçekleştirdiğini yazdı.
Araç sahiplerine kötü haber! İki büyük zam geliyor
Ekonomi

Araç sahiplerine kötü haber! İki büyük zam geliyor

Bu geceden itibaren benzin fiyatına 28 kuruş, motorin fiyatına ise 25 kuruş zam yapılması bekleniyor.

Not bırakıp intihar etti: Ölümümden Müge Anlı sorumludur
Gündem

Not bırakıp intihar etti: Ölümümden Müge Anlı sorumludur

Ankara'nın Keçiören ilçesinde Aleyna Çakır'ın evinde ölü bulunması olayı ile ilgili gözaltına alınıp serbest bırakılan Ümitcan Uygun'un anne..
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı