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Ekonomi Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Kanola tohumunun yüzde 50'sini biz karşılayacağız
Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Kanola tohumunun yüzde 50'sini biz karşılayacağız

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Kanola tohumunun bundan sonra yüzde 50'sini Bakanlık olarak biz karşılayacağız." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-07-11 10:42:00 -
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Kanola tohumunun yüzde 50'sini biz karşılayacağız

Tekirdağ programı kapsamında Hayrabolu ilçesindeki Dambaslar Mahallesi'nde kanola ve buğday hasadına katılan Bakan Pakdemirli, burada yaptığı açıklamada, memleketin 4 bir tarafında, 4 mevsimde, 7 ayrı bölgede üretimin devam ettiğini söyledi.

Buğdayda Türkiye'nin bazı illerinde problemler olduğunu ancak Trakya'da bugün hem kanola hem de buğday tarlasında hasat yapacaklarını belirten Pakdemirli, "Kanolanın artık hakkını teslim etmemiz lazım. Şöyle bir hesap yapalım, çok basit. Bugün eğer ayçiçeği yerine kanola eksek Türkiye kendi kendine yeterliliğine kavuşacak. Yani ayçiçeğinde ortalama dekarda 100 kilogram yağ alırken kanoladan 150 kilogram almamız mümkün. Kanola kendi kendine yeterlilik anlamında son derece önemli." diye konuştu.

Pakdemirli, pandemi ve kuraklık risklerinin yaşandığı bir yıl içinde olduklarını ifade etti.

Bu durumun ne bir ilk ne de son olduğunu vurgulayan Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Ayçiçeği Türkiye'nin bir kültürü. Hem üretim hem tüketim kültürü ama bir yandan da kanola üretimine, bu kadar sağlıklı bir yağın üretimine daha fazla değer vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Çiftçi açısından da üretici açısından da önemli derecede artıları olan bir ürünümüz. Kanolanın oluşan fiyatları itibarıyla baktığımız zaman çiftçinin hem kanolada hem de hububat ve buğdayda yüzü gülüyor. Son yıllarda artan desteklerin yanında bir de üretici dostu politikaları devreye koymamızla, hasat zamanından önce açıklanan fiyatlarla, TMO'nun alım fiyatlarıyla üreticimizin yüzünü güldürmeyi başardık. Allah'a şükürler olsun bugün itibarıyla hem kanolamızda hem buğdayımızda bölgemizdeki çiftçilerimizin hiç bir üründen şikayetinin olmadığını düşünüyorum."

Hasadın çiftçilere bereketli olmasını dileyen Pakdemirli, "Kanolayla ilgili şöyle bir müjde vermek isterim; kanola tohumunun bundan sonra yüzde 50'sini Bakanlık olarak biz karşılayacağız."

Bakan Pakdemirli, daha sonra biçerdövere binerek hasada katıldı.

 

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