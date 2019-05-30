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Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Beykoz’daki İshaklı köyünü ziyaret etti

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Beykoz’daki İshaklı köyüne ziyaret gerçekleştirdi.

30 Mayıs 2019 Perşembe 18:28
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Beykoz’daki İshaklı köyünü ziyaret etti

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Beykoz’daki İshaklı köyüne ziyaret gerçekleştirdi. Vatandaşlarla bir araya gelen Bakan Pakdemirli, “Biz diyoruz ki profili çok yüksek olan, Başbakanlık dahi yapmış, dünya çapında bağlantıları olan, dünya çapında liderleri birebir tanıyan, çok büyük bir İstanbul’a hediye imkanı olan belediye başkan adayımız var” dedi.


Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Beykoz’da bulunan İshaklı Köyü’nü ziyaret etti. Bakan Pakdemirli’ye ziyaretinde Beykoz Kaymakamı Ahmet Katırcı, Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, İshaklı Köyü muhtarı Ali Çinel de eşlik etti. Bakan Pakdemirli, köyde gezerek köy halkıyla sohbet etti, sorunlarını dinledi.


Bakan Pakdemirli, yaptığı konuşmada, “Ben de İzmir doğumluyum ama en son İstanbul’da oturuyordum Bakanlık görevimden önce. Ama insan gene bu işler bitince, İstanbul’a eğer döneceğiniz varsa buralara böyle bir yere gelmek lazım. Hem şehre yakın hem de şehrin ana damarı atardamarı. Hem şehirdesin hem de ömrün uzar. Allah’a şükür burası çok büyük zenginlik. Metropolün yanında çok büyük zenginlik. Beykozumuz hakikaten çok güzel bir ilçe. Aynı zamanda hem şehir var aynı zamanda hem tarım hayvancılık var. İstanbul gibi metropolü de ancak böyle besleyebilirsiniz. Çünkü ister istemez İstanbul’a yakın bir yerlerde üretim olması lazım ki İstanbullunun da istek ve taleplerini karşılansın. Bizim seracılıkla ilgili son dönemde yüzde 8.25 faizle 2 sene ödemesiz 7 sene kredi ziraat bankasından veriliyor. Ve toplam yapmış olduğunuz yatırımın da yüzde 75’i verilecek şekilde. Seracılık son derece karlı, kendi kendini neredeyse ödeyen bir vaziyeti var. Özellikle yıl boyu sebze ve meyve fiyatlarının sabit kalması son derece önemli. Kışın sebze meyve fiyatları hepimizi üzüyor, yazın da hepimizin de cebini rahatlatıyor. Bunu biraz daha sabit, biraz daha cep yakmayacak hale özellikle kış aylarında getirmek ancak seracılık vasıtası ile olabilecek bir şey” dedi.


Yenilenen seçimler için vatandaşlardan oy talep eden Bakan Pakdemirli, “Hem ilçe belediyemiz hem büyükşehir belediyemiz aynı belediye olsun çünkü bu defa güzel bir uyum olur. Aynı zamanda Ankara’da da bizler de hükümetteyiz. Hem ilçe hem büyükşehir hem de Ankara üçü bir arada aynı yöne bakan, aynı doğrultuda hareket eden bir yönetim olursa vatandaşa biz çok daha iyi hizmet götürürüz diyoruz. Tabii seçimlerin neticesi şimdiden hayırlı uğurlu olsun İstanbul’a. Ama biz diyoruz ki profili çok yüksek olan, Başbakanlık dahi yapmış, dünya çapında bağlantıları olan, dünya çapında liderleri birebir tanıyan, çok büyük bir İstanbul’a hediye imkanı olan belediye başkan adayımız var” dedi.


Belediye Başkanı Murat Aydın da, yaptığı konuşmada, “İstanbul’un en şanslı ilçesi diyebiliriz Beykoz için. Ya da ben şanslıyım yeni bir Beykozlu olarak. Köyleri olan, tarımın ve hayvancılığın olduğu, ormanın olduğu, derenin olduğu, en önemlisi de çok güzel hareketli cana yakın insanların olduğu bir yerdeyiz” dedi.

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Haber Tarihi: 30 Mayıs 2019 Perşembe 18:28
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