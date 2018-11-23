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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den önemli açıklamalar

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Önümüzdeki 6 ay içerisinde kasaplık hayvanla ilgili herhangi bir ithalatımız olmayacak. Bunu net söyleyebilirim ama Türkiye (tüketimini) 6 kilodan 15 kiloya çıkarırken üretimini yüzde 70 artırmış. Bugün itibarıyla

23 Kasım 2018 Cuma 10:11
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den önemli açıklamalar

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Önümüzdeki 6 ay içerisinde kasaplık hayvanla ilgili herhangi bir ithalatımız olmayacak. Bunu net söyleyebilirim ama Türkiye (tüketimini) 6 kilodan 15 kiloya çıkarırken üretimini yüzde 70 artırmış. Bugün itibarıyla

Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 10:11
  1. Bekir Pakdemirli

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