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Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yağlı tohumlu bitkiler desteği ve tarımsal sulama elektrik desteği kapsamında üreticilere saat 18.00’den sonra toplam 1 milyar 469 milyon 303 bin TL ödeme yapılacağını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yağlı tohumlu bitkiler desteği ve tarımsal sulama elektrik desteği kapsamında üreticilere saat 18.

Yeniakit Publisher
2020-06-19 11:14:49 -
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yağlı tohumlu bitkiler desteği ve tarımsal sulama elektrik desteği kapsamında üreticilere saat 18.00’den sonra toplam 1 milyar 469 milyon 303 bin TL ödeme yapılacağını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yağlı tohumlu bitkiler desteği ve tarımsal sulama elektrik desteği kapsamında üreticilere saat 18.00’den sonra toplam 1 milyar 469 milyon 303 bin TL ödeme yapılacağını duyurdu.

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