Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli müjdeyi verdi: Ödemeler bugün yapılacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, açıklamalarda bulundu.

"Hesaplarına yatıracağız"

"Yağlı tohumlu bitkiler desteği kapsamında 50 bin 629 üreticimize 1 milyar 434 milyon lira ödeyeceğiz. Tarımsal Sulama Elektrik Desteği kapsamında ise 35 milyon 303 bin lirayı üreticilerimizin hesaplarına yatıracağız" diyen Bakan Pakdemirli, toplamda ödenecek 1 milyar 469 milyon 303 bin liranın, TC kimlik numarasının son hanesine göre üreticilerimizin hesabına aktarılacağını da belirtti.

Bakan Pakdemirli, 2020 yılı başından bu yana ödenen destek miktarını da şu ifadelerle açıkladı:

"Böylece 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren ödenen toplam destekleme tutarı 15,2 Milyar TL'ye ulaşarak; 22 Milyar TL Tarımsal Destekleme Bütçesinin %69,5'lik kısmı ödenmiş olacak"

Yağlı tohumlu bitkiler aşağıdaki takvime göre ödenecektir.

Ödemeler TCKN son hanesine göre yapılacak:

0-2 0 1 3 5 7 9 19 Haziran 2020 Saat 18:00'dan sonra

4-6 4-6 26 Haziran 2020 Saat 18:00'dan sonra

8 8 03 Temmuz 2020 Saat 18:00'dan sonra