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Ekonomi Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli müjdeyi verdi: En az 2 bin lira olacak
Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli müjdeyi verdi: En az 2 bin lira olacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, üreticilere tarımsal destek ödemeleri için müjdeli bir haber verdi. Düzenlemenin yapıldığını aktaran Pakdemirli, bundan sonra ödemelerin en az 2 bin lira olacağını belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-10-15 12:49:00 - 2020-10-15 13:06:17
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli müjdeyi verdi: En az 2 bin lira olacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'de "Tarım Ormanının Geleceği Zirvesi" programında yaptığı konuşmada, tarımsal desteklere ilişkin, "2 bin liranın altında destek almayacak kimse kalmayacak şekilde bir düzenleme yaptık. Şimdilik ilk sene önümüzdeki yıl 2 bin liranın altında destek alanları bir sonraki yılın bütçesinden 2 bin liraya tamamlanacak şekilde formülize ettik." dedi.

Üreticiye 12 yeni destek

Tarım sektörünün tüm çeyreklerde büyüme gösterdiğini ifade eden Pakdemirli, üreticiye 12 yeni destek başlattıklarını, 32 desteğin de kapsamını genişlettiklerini söyledi.

Pakdemirli, "Tarım ürünlerinde 18 yılda toplam 73 milyar dolar dış ticaret fazlası var" ifadelerini kullandı.

Dijital Tarım Pazarı'nın üye sayısı 62 bine çıktı

Pakdemirli, uygulamaya alınan Dijital Tarım Pazarı'nın 5,5 ayda üye sayısının 62 bine, toplam cirosunun da 120 milyon liraya ulaştığını söyledi. Pakdemirli, ekonomik yatırımlar kapsamında 11 bin 552 projeye, 3,1 milyar lira hibe verdiklerini ve yaklaşık 100 bin kişiye istihdam sağladıklarını ifade etti.

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