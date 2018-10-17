Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli İstanbul'da

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Avrupa ve Orta Asya'dan sorumlu Genel Direktör Yardımcısı Vladimir Rakhmanin'i kabul etti.

Kabul, İstanbul'da düzenlenen Sürdürülebilir Gıda Konferansı kapsamında gerçekleşti. Bir süre görüntü alınmasına izin verilen kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Kabulde, iş birliğinin devam ettirilmesi ve daha ileri noktaya taşınması konusunda tam mutabakat sağlandığı bildirildi.