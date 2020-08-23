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Aktüel Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Giresun'daki sel) Uzun yıllar ağustos ayı ortalamasının 1,5 misli bir günde yağdı."
Aktüel

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Giresun'daki sel) Uzun yıllar ağustos ayı ortalamasının 1,5 misli bir günde yağdı."

Yeniakit Publisher
2020-08-23 10:58:20 -
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Giresun'daki sel) Uzun yıllar ağustos ayı ortalamasının 1,5 misli bir günde yağdı."
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