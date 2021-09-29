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Yerel Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli 'büyük israfı' açıkladı
Yerel

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli 'büyük israfı' açıkladı

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Hayatta kalmak için ihtiyacı olan gıdaya ulaşamayan insanlar varken, her yıl 1.3 milyar ton gıdanın israf edilmesi kabul edilebilir durum değildir. Ülkemizde ise her yıl 19 milyon ton gıda ziyan oluyor" sözleriyle büyük israfı açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-09-29 18:50:00 - 2021-09-29 18:57:14
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli 'büyük israfı' açıkladı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bakanlığın ev sahipliğinde Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) temsilcilerinin katılımıyla İzmir'de bir otelde düzenlenen 29 Eylül Uluslararası Gıda Kaybı ve İsrafı Farkındalık Günü paneline video mesaj gönderdi.

BM'nin bu özel günü ilk kez geçen yıl kutlamaya başladığını dile getiren Pakdemirli, kendisinin de FAO Genel Sekreterinin özel davetiyle "Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık" kampanyasını bütün dünyayı tanıtma fırsatı bulduğunu söyledi.

Pakdemirli, FAO ile omuz omuza yürüttükleri bu kampanyanın başarısının ülke sınırlarını aştığı belirterek, "Sadece bugüne özel değil katıldığım tüm üst düzey uluslararası toplantılarda da en önemli gündem maddeleri iklim değişikliği ve sürdürülebilir tarımsal üretim. Örneğin BM bu konuda ciddi bir adım atarak tüm üye ülkeleri bu sene teyakkuza geçirdi ve sürdürülebilir gıda sistemlerini sağlayacak bir yol haritasını oluşturmak için yola çıktı" diye konuştu.

'19 milyon ton gıda ziyan oluyor'

Dünyanın en büyük ekonomilerine sahip ülkelerin gündeminde sürdürülebilir ve sağlıklı gıdaya erişim olduğunu vurgulayan Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Şunu anlıyoruz ki bugün insanlık bir konuda çok hızlı bir farkındalık yaşamaktadır. Gezegenimizin kendini onarma hızı bizim tüketim hızımıza yetişememektedir. Gelecekte hızla artan nüfusun gıda ihtiyacını mevcut üretim ve tüketim alışkanlarımızla yeterince karşılayamayacağımız net olarak görünmektedir. Diğer taraftan da verilere baktığımıza aslında dünyada herkese yetecek gıda var ancak hayatta kalmak için ihtiyacı olan gıdaya bile ulaşamayan insanlar varken, her yıl dünyada 1.3 milyar ton gıdanın israf edilmesi kabul edilebilir durum değildir. Ülkemizde ise her yıl neredeyse 19 milyon ton gıda ziyan oluyor."

Salgına rağmen yüzde 50'den fazla ilerleme

Bakan Pakdemirli, FAO ile işbirliği içinde hayata geçirdikleri "Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık" kampanyası ile somut başarılara imza attıklarını, burada hedeflerinin ilk etapta gıda kaybı ve israfına ilişkin farkındalık oluşturmak ve bilinçlendirmeyi sağlamak olduğunu ifade etti.

Bir yılın sonunda aldıkları geri dönüşlerle bunu büyük ölçüde başardıklarını söyleyen Pakdemirli, "Ülkemizde ilk defa hazırlanan gıda kaybının önlenmesi ve israfın azaltılmasına yönelik strateji ve eylem planında pandemiye rağmen yüzde 50'den fazla ilerleme kaydettik. Kampanyayı yürütürken belediyeler gibi çözüme götürecek kilit aktörlere öncelik verdik" diye konuştu.

Pakdemirli, Tarım ve Orman Bakanı olarak sadece sektörün sorunlarını çözüm aramadığını, çocuklara ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir Türkiye bırakmak için çalıştığını dile getirerek, "Sorunlarımızın çözümü, sürdürülebilirlik prensibini elden bırakmadan sisteme dönüştürmekten geçiyor. Bu anlamda Gıdanı Koru yastığa başımı koyduğumda hem bana kendimi iyi hissettiren hem de zevkle çalıştığımız ilk projeden biri. Diğeri de Geleceğe Nefes'tir" dedi.

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