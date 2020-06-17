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Aktüel

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Anayasa'nın 169. maddesi gereği, yanan orman alanları Anayasamızın güvencesi altındadır. Bugüne kadar yanan hiçbir orman alanı başka bir amaç için kullanılmamıştır ve kullanılmasına bundan sonra da müsaade edilmeye

Yeniakit Publisher
2020-06-17 13:14:49 -
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Anayasa'nın 169. maddesi gereği, yanan orman alanları Anayasamızın güvencesi altındadır. Bugüne kadar yanan hiçbir orman alanı başka bir amaç için kullanılmamıştır ve kullanılmasına bundan sonra da müsaade edilmeye
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