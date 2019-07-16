Tarım-ÜFE Haziran’da azaldı

Tarım-ÜFE Haziran ayında yüzde 2,97 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 Haziran dönemi tarım ürünleri üretici fiyat endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE), 2019 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 2,97 azalış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 9,98, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,26 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 21,33 artış gösterdi. Bir önceki aya göre değişim; tarım ve avcılık ürünlerinde yüzde 3,02, ormancılık ürünlerinde yüzde 4,04, ve balıkçılıkta yüzde 0,42 azalış gerçekleşti.

Aylık en fazla azalış tek yıllık bitkisel ürünler ana grubunda gerçekleşti

Ana gruplarda bir önceki aya göre değişim; tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 6,83, çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 4,73 azalış, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 3,76 artış gerçekleşti.

Alt tarım gruplarından sebzeler bir önceki aya göre yüzde 15,86 azaldı

Alt tarım gruplarından; canlı sığırlar, bunlardan elde edilen işlenmemiş süt yüzde 5,71, tahıllar, baklagiller ve yağlı tohumlar yüzde 4,35, diğer çiftlik hayvanları ve hayvansal ürünler yüzde 1,14 artış, canlı kümes hayvanları ve yumurtalar yüzde 8,02, yumuşak çekirdekli ve sert çekirdekli meyveler yüzde 7,33 ve diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler yüzde 3,33, azalış gösterdi.

Haziran 2019’da endekste kapsanan 82 maddeden; 1 madde bu ay endekse girerken, 34 maddenin fiyatlarında artış, 39 maddenin fiyatlarında azalış, 8 maddenin fiyatlarında ise değişim olmamıştır.