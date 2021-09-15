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Ekonomi Tarım ÜFE ağustosta yüzde 1.77 arttı
Ekonomi

Tarım ÜFE ağustosta yüzde 1.77 arttı

Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE), ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 1.77, geçen yılın aralık ayına kıyasla yüzde 12.37 yükseldi.

Yeniakit Publisher
2021-09-15 16:45:00 -
Tarım ÜFE ağustosta yüzde 1.77 arttı

Endeks, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24.69 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 21.32 artış kaydetti. Sektörlerde bir önceki aya göre değişime bakıldığında ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 0.36, tarım-avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 1.95 artış; balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 2.90 azalış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 1.73, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 2.11, çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 2.13 artış kayıtlara geçti. Geçen ay, endekste kapsanan 86 maddeden 22’sinin ortalama fiyatında azalış görülürken; 7’sinin ortalama fiyatında değişim olmadı, 57’sinin ortalama fiyatında ise artış gözlendi.

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