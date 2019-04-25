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Tarım Şurası toplanacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli:- "(Tarımda Milli Birlik Projesi) Her konuyu A'dan Z'ye tüm paydaşlarla paylaşmak, tekrar karar vermek ve tüm yol haritamızı belirlemek maksadıyla Tarım Şuramızda bu konuları görüşüyor olacağız"- "Patatesinden soğanına, sebzesinden meyvesine kadar ramazan inşallah bereketle geliyor. Hızlı şekilde ucuzlamayı, yaz döneminde de daha fazla ucuzlamayı hep beraber görüyor olacağız"

25 Nisan 2019 Perşembe 21:50
Tarım Şurası toplanacak

ANKARA (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tarımda Milli Birlik Projesi'ni A'dan Z'ye tüm paydaşlarla paylaşmak, tekrar karar vermek ve tüm yol haritasını belirlemek amacıyla Tarım Şurası düzenleneceğini belirtti.

Pakdemirli, Tanzanya Mill Günü nedeniyle bir otelde düzenlenen resepsiyonda gündeme ilişkin sorulara yanıt verdi.

Bakanlık görevinin başından beri 53 tanesi birebir olmak üzere 95 il ziyareti gerçekleştirdiğini aktaran Pakdemirli, bu ziyaretleri sırasında yüzlerce, binlerce sivil toplum kuruluşuyla istişarede bulunduğunu söyledi.

Pakdemirli, bakanlık olarak çok güzel bir yolda ilerlediklerini, Tarımda Milli Birlik Projesi'ne ilişkin olarak kamuoyuna yansımış bir takım içeriklerden dolayı bu konudaki ilginin daha da arttığını gördüğünü dile getirdi.

- "Eylül ayına yetiştireceğiz"

Bu ilginin artmasının kendisini memnun ettiğini belirten Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Önümüzdeki aylarda bir Tarım Şurası düzenleyecektik. Bu şurada her konuyu A'dan Z'ye tüm paydaşlarla paylaşmak, tekrar karar vermek ve tüm yol haritamızı belirlemek maksadıyla Tarım Şuramızda bu konuları görüşüyor olacağız. Türkiye'de 2004 yılından beri Tarım Şurası olmadı. Şurayı haziran ayına yetiştirebilir miyiz diye baktık ama çok kapsamlı olacak. Sonbahara, eylül ayına yetiştirebiliriz diye düşünüyorum. Bu konudaki kamuoyu hassasiyeti ve merakından dolayı tüm bu konuları tüm paydaşlarla Tarım Şurası'ndan konuşmaya karar verdik."

- "Denetimlerimizi artırdık"

Pakdemirli, yarın Gıda Komitesi toplantısının gerçekleşeceğini de aktararak, şimdiden vatandaşların ramazanını kutladığını söyledi. Ramazan süresince tüketicilerin gıda ürünlerine daha fazla ihtimam gösterdiğine işaret eden Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Biz de bunu bildiğimizden dolayı denetimlerimizi ve denetim sıklığımızı artırdık. Mutfaklardaki enflasyonu en minimumda tutacak şekilde vatandaşlara ulaştırmanın gayreti içindeyiz. Birçok üründe ucuzlamaları göreceğiz. Patatesinden soğanına, sebzesinden meyvesine kadar ramazan inşallah bereketle geliyor. Hızlı şekilde ucuzlamayı, yaz döneminde de daha fazla ucuzlamayı hep beraber görüyor olacağız."

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Haber Tarihi: 25 Nisan 2019 Perşembe 21:50
  1. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
  2. Tarımda Milli Birlik Projesi

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