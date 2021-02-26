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Ekonomi Tarım sigortası Ek-5 emeklilik şartları neler? EK 5 tarım sigortası emeklilik maaşı ne kadar?
Ekonomi

Tarım sigortası Ek-5 emeklilik şartları neler? EK 5 tarım sigortası emeklilik maaşı ne kadar?

EK 5 Tarım sigortası nedir? Çiftçilerin yanında özellikle kadınlar tarafından tercih edilen Tarım sigortası, daha az prim ödeyerek emekli olma imkanı sağlıyor. Tarım sigortasından nasıl emekli olunur? Tarım sigortasında emeklilik şartları neler? İşte ayrıntılar...

Yeniakit Publisher
2021-02-26 19:52:00 -
Tarım sigortası Ek-5 emeklilik şartları neler? EK 5 tarım sigortası emeklilik maaşı ne kadar?

Ek-5 tarım sigortası kapsamında sigorta prim ödemesi için gereken şartlar merak ediliyor. Tarım sigortası Ek-5 emeklilik şartları neler? EK 5 tarım sigortası emeklilik maaşı ne kadar?

Tarım sigortası Ek-5 emeklilik şartları neler?

Ek 5 tarım, SSK kapsamındaki bir sigorta koludur. Bundan dolayı emeklilik şartları dikkate alınırken SSK baz alınmalıdır. İlk kez 1 Mayıs 2008 tarihi ve sonrasında herhangi bir güvenceyle SGK tescili bulunan bireyler 7200 gün, yaştan kısmi emeklilikte ise 5400 gün şartıyla emekli olabilmektedir.

Ek-5 tarım sigortası nasıl yapılır?

- Ek-5 Tarım sigorta formu doldurulur.

- Bağlı bulunan muhtarlığa onaylatılır.

- Bağlı bulunan il veya ilçe tarım müdürlüğüne gidilerek mevcut forum için onaylatılır.

- Nüfus Cüzdanı fotokopisi ek-5 formu eklenir.

- SGK il ya da ilçe müdürlüğüne teslim edilir.

- Evrakların tesliminden bir ay sonra SGK’nın gönderdiği form ile Vakıfbank ya da Ziraat Bankasına primlerinizi ödeyebilirsiniz.

EK 5 tarım sigortası emeklilik maaşı ne kadar?

Geçtiğimiz yıl torba yasa düzenlemesi sonrasında en düşük emekli maaşının 1000 TL olmasına karar verildi. Buna göre Ek-5 tarım SSK emeklisi olan bireyler primlerini asgari tutar üzerinden öderse ortalama olarak 1000-1100 TL emekli maaşı alacaktır. 2925 sayılı tarım sigortasıyla sigortalılığı başlayan bir kişi 15 gün prim ödemesi yapmaya devam ederek en fazla Ek 5 Tarım SGK kadar maaş alabilmektedir. Buna göre bir emeklinin alacağı maaş tutarı da 1000-1100 TL olacaktır.

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