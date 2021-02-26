Ek-5 tarım sigortası kapsamında sigorta prim ödemesi için gereken şartlar merak ediliyor. Tarım sigortası Ek-5 emeklilik şartları neler? EK 5 tarım sigortası emeklilik maaşı ne kadar?

Tarım sigortası Ek-5 emeklilik şartları neler?

Ek 5 tarım, SSK kapsamındaki bir sigorta koludur. Bundan dolayı emeklilik şartları dikkate alınırken SSK baz alınmalıdır. İlk kez 1 Mayıs 2008 tarihi ve sonrasında herhangi bir güvenceyle SGK tescili bulunan bireyler 7200 gün, yaştan kısmi emeklilikte ise 5400 gün şartıyla emekli olabilmektedir.

Ek-5 tarım sigortası nasıl yapılır?

- Ek-5 Tarım sigorta formu doldurulur.

- Bağlı bulunan muhtarlığa onaylatılır.

- Bağlı bulunan il veya ilçe tarım müdürlüğüne gidilerek mevcut forum için onaylatılır.

- Nüfus Cüzdanı fotokopisi ek-5 formu eklenir.

- SGK il ya da ilçe müdürlüğüne teslim edilir.

- Evrakların tesliminden bir ay sonra SGK’nın gönderdiği form ile Vakıfbank ya da Ziraat Bankasına primlerinizi ödeyebilirsiniz.

EK 5 tarım sigortası emeklilik maaşı ne kadar?

Geçtiğimiz yıl torba yasa düzenlemesi sonrasında en düşük emekli maaşının 1000 TL olmasına karar verildi. Buna göre Ek-5 tarım SSK emeklisi olan bireyler primlerini asgari tutar üzerinden öderse ortalama olarak 1000-1100 TL emekli maaşı alacaktır. 2925 sayılı tarım sigortasıyla sigortalılığı başlayan bir kişi 15 gün prim ödemesi yapmaya devam ederek en fazla Ek 5 Tarım SGK kadar maaş alabilmektedir. Buna göre bir emeklinin alacağı maaş tutarı da 1000-1100 TL olacaktır.