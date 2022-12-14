Tarım sigortalarının kapsamı genişletildi

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) tarafından gelecek yıl kapsama alınacak riskler, ürünler ve prim desteği oranları tespit edilerek ‘Tarım Sigortaları Havuzu Tarafından 2023 Yılında Kapsama Alınacak Riskler, Ürünler ve Bölgeler ile Prim Desteği Oranlarına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı’ adı altında Resmi Gazete'de yayımlandı. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Müdür İbrahim Sağlam, “Söz konusu kararla, 2022'de hayata geçirilen uygulamalara ilave olarak kapsam genişletme çalışmaları yapılmış ve buna göre; bitkisel ürün sigortasında, dolu riski tarife fiyatında toplam 134 üründe yüzde 5 ila yüzde 15 indirim yapılmıştır. Buğday ürünü tarife fiyatında ise % 6 indirime gidilirken, bitkisel ürün ve köy bazlı kuraklık verim sigortasında uygulanan çift poliçe indirimi yüzde 5'ten yüzde 10'a yükseltilmiştir. Ağaç Sigortasında, aynı parselde hem ağaç hem de ürün poliçesi olan parsellerde yüzde 5 ‘ağaç çift poliçe indirimi’ uygulaması getirilirken; kiraz ve vişnede, teminat başlangıcı ‘ilk çiçeklenme’ evresinden ‘beyaz tomurcuk’ evresine getirilmiştir. Enginarda (sebze) don riski isteğe bağlı ek teminat olarak sigorta kapsamına alınırken; kavun ve karpuzda, fide döneminde yeniden ekim- dikime neden olacak don riski hasarı teminat kapsamına dâhil edilmiştir. Yine örtü altı üretimde alçak tünelde yetiştirilen domates, biber, patlıcan, kavun ve karpuz ürünlerinde fide döneminde yeniden ekim- dikime neden olacak don riski hasarı da teminat kapsamına alınmıştır” diye konuştu.

Sigorta oranlarında yapılan indirimler

Müdür Sağlam ayrıca, "Kivi, erik ve kayısıdaki müşterek sigorta oranlarında yüzde 5 ila yüzde 10 arasında indirimler yapılmış ve örtü altı üretimdeki alçak tünellerde ‘yaban domuzu zararı’ riski teminat kapsamına alınmıştır. Sera Sigortasında, örtü onarım masrafı tutarı da 250 liradan bin TL’ye yükseltilmiş. Yenilenebilir enerji kaynakları kapsamındaki jeotermal kaynağı kullandığı tespit edilen seralarda toplam poliçe primi üzerinden yüzde 5 indirim uygulaması başlatılmıştır. Büyükbaş hayvan hayat sigortasında, tarife fiyatında süt sığırlarında yüzde 6, besi sığırlarında y 5 indirim yapılırken; bu kategoride yüzde 15 olan yavru atma bedeli yüzde 20'ye çıkarılmıştır. ‘Terör, Grev, Lokavt, Kargaşa, Halk Hareketleri’ teminatı için yüzde 5 olan muafiyet oranı kaldırılmıştır. Yenilenebilir enerji kaynağı aktif biyogaz üretimi yapan ve risk inceleme sonucuna göre kullandığı tespit edilen Büyükbaş Hayvancılık işletmeleri için yüzde 5 indirim uygulaması getirilmiştir. Küçükbaş hayvan hayat sigortası kapsamında ise ‘ek hastalıklar, uçurumdan yuvarlanma, kurt parçalaması’ gibi hasarlar için müşterek sigorta oranı yüzde 30'dan yüzde 20'ye düşürülmüştür. Kümes hayvanları hayat sigortasında geniş kapsamlı tarife fiyatlarında yüzde 10 indirim yapılmış ve bu kategoride yüzde 20 olan müşterek sigorta yüzde 10'a düşürülmüştür. Yine su ürünleri hayat sigortasında tarife fiyatlarında yüzde 10 indirim yapılmıştır. Büyükbaş, küçükbaş, kümes hayvanları ve su ürünleri hayat sigortasında ‘terör, grev, lokavt, kargaşa, halk hareketleri’ teminatı isteğe bağlı ek teminat olarak teminat kapsamına alınmıştır. Tüm branşlarda kadın çiftçi indirimi yüzde 5'ten yüzde 10'a çıkarıldı. Genç çiftçi ,indiriminde genç çiftçi yaş sınırı da 30 yaştan 40'a yükseltildi. Tüm sigorta branşlarında ilk defa yüzde 5 ‘şehit yakını ve gazi’ indirimi getirildi. Düzenlemeler, 1 Ocak 2023 itibarıyla uygulanacak olup üreticilerimize şimdiden hayırlı uğurlu, bereketli ve afetsiz bir yıl olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.