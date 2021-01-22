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Ekonomi Tarım Kredi’den “faizsiz yem kredisi”
Ekonomi

Tarım Kredi’den “faizsiz yem kredisi”

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi), üreticilerin kısa vadeli yem ihtiyaçlarının faizsiz olarak karşılanması amacıyla yeni bir kampanya başlattı.

Yeniakit Publisher
2021-01-22 16:43:00 -
Tarım Kredi’den “faizsiz yem kredisi”

Tarım Kredi iştiraki Tarım Kredi Yem AŞ iş birliğiyle üreticilerin kısa vadeli yem ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla başlatılan kampanya kapsamında, hayvancılık yapan Tarım Kredi ortağı üreticilere 2 ay vadeli faizsiz hayvan yemi kredisi imkanı sağlandı.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, kooperatif ortakları için kredi maliyetlerini baştan bilmelerine olanak tanıyacak şekilde tarımsal girdilerde sabit oranlı kredi uygulamasını hayata geçirdiklerine işaret etti.

Faizsiz 60 gün vade

Poyraz, söz konusu kampanya ile bu yıl içerisinde Tarım Kredi ortaklarına 250 milyon lira tutarında faizsiz finansman desteği sağlanmasını hedeflediklerine ifade etti. Poyraz, yeni başlattıkları kampanya kapsamında kredi kullanan ortaklara 2 ay süreyle hiçbir kredi maliyetinin yansıtılmayacağının altını çizerek, şöyle devam etti: “İştirakimiz Tarım Kredi Yem ile üreticilerimizin kısa vadeli yem ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik bir kampanya başlattık. Tarım Kredi Yem markalı büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliğine yönelik karma hayvan yemleri 60 güne kadar faizsiz olarak kredilendirilecek.”

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