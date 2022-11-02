Tarım Kredi Kooperatifi hizmet binası arsasıyla satılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre mülkiyeti 1023 Sayılı Kurbanlı Tarım Kredi Kooperatifine ait; Mersin İli, Tarsus İlçesi, Taşobası Mahallesi, Köyarası Mevkii, 1210 Parselde kayıtlı 1.000,00 m² alana haiz üzerinde hizmet binası ve depo bulunan taşınmaz ihale ile satılacak.

İhale 14/11/2022 tarihinde Pazartesi günü, saat 13.00’da 1023 Sayılı Kurbanlı Tarım Kredi Kooperatifi Hizmet Binasının bulunduğu Kurbanlı Mahallesi, No:54 Tarsus/MERSİN adresinde şartname doğrultusunda; taşınmazın satışı kapalı zarf usulü ile teklif alınmak, verilen teklifler üzerinden açık artırma ve pazarlık yapılmak suretiyle yapılacak.

Mersin İli, Tarsus İlçesi, Taşobası Mahallesi, Köyarası Mevkii, 1210 Parselde kayıtlı 1.000,00 m² alana haiz üzerinde hizmet binası ve depo bulunan taşınmazın muhammen bedeli 680.000,00-TL (altıyüzseksenbinTürkLirası)’dır.

Satış işlemi peşin teklifi uygun görülen gerçek veya tüzel kişi, ihalenin onaylandığı ve teklifinin kabul edildiğinin kendisine bildirildiği günden itibaren en geç 10(on) gün içinde, 1023 Sayılı Kurbanlı Tarım Kredi Kooperatiflerine şahsen veya bu hususta yetkili vekilleri aracılığıyla başvurarak satış bedelinin tamamını satış sözleşmesini imzalayarak ödeyecekler.

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