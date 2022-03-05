Tarım Kredi kooperatifi borç yapılandırma son gün ne zaman?

Tarım Kredi Kooperatifleri İzmir Bölge Müdürü Adnan Yusuf Güney, “Üreticilerimizin ihtiyaç duydukları tarımsal girdileri zamanında ve uygun fiyatlarla ulaştırmakla birlikte borçlarını ödemekte güçlük çeken ortaklarımıza da kurumsal yapılandırma imkanı sağlanmaktadır. Bu kapsamda, 31 Aralık 2020 ve daha eski vadeli borcu bulunan ortaklarımız, 30 Eylül 2022 tarihine kadar başvurmaları halinde yapılandırmadan taksitlendirme veya defaten ödeme suretiyle yararlandırılacaktır. Bu çerçevede 31 Aralık 2020 ve daha eski vadeli kredi borçlarının defaten ödenmesi halinde birikmiş temerrüt faizinin tamamı silinecek" dedi.

Tarım Kredi kooperatifi yem indirimi ne zaman?

Tarım Kredi kooperatifi yem indirimi de söz konusu. Bu kapsamda, 14 Şubat 2022 tarihi itibariyle kimyevi gübrelerde yüzde 30’a varan indirimler yapılmış olup, ÜRE gübresi 9 bin 200 TL, 20.20.0 gübresi 6 bin 100 TL ve çay gübresi ise 7 bin 500 TL’den satılacak. Söz konusu indirimlere ilave olarak 17 Şubat 2022 Perşembe günü itibarıyla da can gübresi, Amonyum Sülfat ve Nitro-Power gübrelerinde yüzde 30’a varan oranlarda indirime gidildi. Yapılan indirim doğrultusunda üreticilerimiz CAN gübresini 6 bin 150 TL, Amonyum Sülfat gübresini 6 bin 800 TL ve Nitro-Power gübresini ise 8 bin 200 TL fiyatla kooperatiflerimizden çiftçilerimiz temin edebilecekler. Ayrıca kimyevi gübrelerin yanı sıra hayvansal üretim faaliyetinde bulunan üreticilerimizi desteklemek ve girdi maliyetlerini düşürmek amacıyla 17 Şubat 2022 Perşembe günü itibarıyla karma hayvan yemlerinde de yüzde 12 indirim yapıldı” diye konuştu.