Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinden sevindiren haber: 900 üründeki sabit fiyat uygulaması bir ay uzatıldı! Bakın hangi ürünler indirimli olacak?
Türkiye Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde, Ramazan ayı başında temel gıda ve temizlik ürünlerinde başlatılan ve 900 ürünü kapsayan 'sabit fiyat' kampanyasının 1 ay süreyle uzatılmasına karar verildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kar amaçlı kurulmadığını söyleyerek indirim talimatı verdiği Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, yeni bir karar aldı.
SABİT FİYAT UYGULAMASI BİR AY DAHA UZATILDI
Alınan karara göre; Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde, Ramazan ayı başında Temel Gıda ve Temizlik ürünlerinde başlatılan 900 ürünü kapsayan “Sabit Fiyat” kampanyası, 1 ay daha uzatıldı.
KAMPANYAYA YOĞUN İLGİ
Konuya ilişkin yapılan açıklamada kampanyanın yoğun ilgi gördüğü belirtilirken şu ifadelere yer verildi;
"Ramazan ayının coşku ve bereketinin sofralarımızda devam etmesi için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz"
ÖNE ÇIKAN VİDEO