Tarım işletmeleri güzlük ekim çalışmalarına başladı

Yeni Akit ANKARA

Tarım Orman Bakanlığı, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Eskişehir, Kırklareli ve Çukurova işletmelerinde 2021-2022 yılı güzlük ekim çalışmalarını sürdürüyor.

TGEM’in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Eskişehir Kırklareli ve Çukurova işletmelerinde güzlük ekim çalışmalarının sürdüğünü belirtilerek, “Eskişehir’de yer alan Anadolu Tarım İşletmesinde 2021-2022 yılı güzlük ekilişleri başladı. İşletmede; 5.145 dekar Reis, 3.926 dekar Kate A-1, 1.076 dekar Sönmez 2001, 1.468 dekar Hasıl Yem bezelyesi (Vesela), 1.852 da Hasıl Fiğ (Tarmbeyazı 98) toplamda 13.467 dekar alanda güzlük ekiliş gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Türkgeldi Tarım İşletmesinde, Kırklareli’de yer alan İşletmede; 4949 dekar Flamura-85 ve 320 dekar Kayra buğday çeşidi ile 3810 dekar hasıl fiğ, 270 dekar ise yem bezelyesi ekimi yapılacak.Buğday ekim faaliyetlerinin toplamda 15 gün sürmesi planlanıyor. Çukurova Tarım İşletmemizde 2021-2022 yılı güzlük ekilişleri başladı. Pirinç Adana'da yer alan İşletmede; 13.565 dekar Golia, 4.871 dekar Ziyabey-98, 3.811 dekar Gökkan çeşidi olmak üzere toplamda 22.247 dekar alanda buğday ekimi yapılacak.” ifadeleri kullandı.