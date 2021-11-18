  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Tarım işletmeleri güzlük ekim çalışmalarına başladı
Ekonomi

Tarım işletmeleri güzlük ekim çalışmalarına başladı

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), Eskişehir, Kırklareli ve Çukurova tarım işletmelerinde 2021- 2022 yılı güzlük ekim çalışmalarına başladığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-11-18 18:59:00 -
Tarım işletmeleri güzlük ekim çalışmalarına başladı

Yeni Akit  ANKARA

Tarım Orman Bakanlığı, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Eskişehir, Kırklareli ve Çukurova işletmelerinde 2021-2022 yılı güzlük ekim çalışmalarını sürdürüyor.
TGEM’in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Eskişehir Kırklareli ve Çukurova işletmelerinde güzlük ekim çalışmalarının sürdüğünü belirtilerek, “Eskişehir’de yer alan Anadolu Tarım İşletmesinde 2021-2022 yılı güzlük ekilişleri başladı. İşletmede; 5.145 dekar Reis, 3.926 dekar Kate A-1, 1.076 dekar Sönmez 2001, 1.468 dekar Hasıl Yem bezelyesi (Vesela), 1.852 da Hasıl Fiğ (Tarmbeyazı 98) toplamda 13.467 dekar alanda güzlük ekiliş gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Türkgeldi Tarım İşletmesinde, Kırklareli’de yer alan İşletmede; 4949 dekar Flamura-85 ve 320 dekar Kayra buğday çeşidi ile 3810 dekar hasıl fiğ, 270 dekar ise yem bezelyesi ekimi yapılacak.Buğday ekim faaliyetlerinin toplamda 15 gün sürmesi planlanıyor. Çukurova Tarım İşletmemizde 2021-2022 yılı güzlük ekilişleri başladı. Pirinç Adana'da yer alan İşletmede; 13.565 dekar Golia, 4.871 dekar Ziyabey-98, 3.811 dekar Gökkan çeşidi olmak üzere toplamda 22.247 dekar alanda buğday ekimi yapılacak.” ifadeleri kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mehmet Ali Bulut üstüne basa basa uyardı: Kur'an diyor bu besinleri sakın yemeyin
Sağlık

Mehmet Ali Bulut üstüne basa basa uyardı: Kur'an diyor bu besinleri sakın yemeyin

Araştırmacı yazar Mehmet Ali Bulut, Kur'anda insanlık için yasaklanan bazı yiyeceklerle ilgili önemli bilgiler verdi.
Ömer Çelik'ten Miçotakis’e tokat üstüne tokat
Gündem

Ömer Çelik'ten Miçotakis’e tokat üstüne tokat

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’i yalanlayarak, “Yunanistan Başbakanı ..
Fetullah Gülen cenazede ortaya çıktı
Gündem

Fetullah Gülen cenazede ortaya çıktı

Amerika’da yaşayan FETÖ terör örgütü elebaşı Fethullah Gülen’in aylar sonra son görüntüsü bir cenazede ortaya çıktı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay