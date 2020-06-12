Tarım işçilerinin Muş Ovası'ndaki mesaisi başladı

MUŞ (AA) - İBRAHİM YALDIZ - Türkiye'nin en büyük ovaları arasında yer alan Muş Ovası, havaların ısınmasıyla Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerden gelen tarım işçilerini ağırlamaya başladı.

Yurdun dört bir yanındaki tarla ve bahçelerde üretilen sebze ve meyvelerin tüketicilere ulaştırılmasını sağlayan tarım işçileri, hayatlarının büyük bölümünü gurbette çalışarak geçiriyor.

Ailelerine bakabilmek için yaşadıkları topraklardan yüzlerce kilometre uzaklıktaki bölgelere çalışmaya giden işçiler, tarlalarda çapa yapıp ağaçlardan meyve toplayarak üretim sürecinin en zorlu dönemlerinde görev alıyorlar.

Toplam 1650 kilometrekarelik alana sahip Muş Ovası da verimli arazileriyle her yıl çok sayıda tarım işçisine ev sahipliği yapıyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerden kente gelen yaklaşık 600 tarım işçisi, şeker pancarı, nohut ve ayçiçeği ekimine başlanan tarlalarda yoğun mesai harcıyor.

Günün ilk ışıklarıyla tarlanın yolunu tutan işçiler, akşam saatlerine kadar tohum ekip çaba yaparak ekmek parası kazanabilmek için ter döküyor.

- Sosyal mesafe uyarısı

Muş Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanı ve Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç da tarlalarda çalışan işçileri ziyaret ederek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarıyor.

Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Güneydoğu Bölgesi'ndeki illerden tarım işçilerinin yıllardır Muş Ovası'nın verimli arazilerinde çalışmak için kente geldiğini söyledi.

Tarım işçilerinin, ürünlerin tarlalarda yetişmesinden tüketiciye ulaşmasına kadar her aşamasında yer aldığını aktaran Kılıç, şöyle konuştu:

"İlimize gelen tarım işçileri buradaki çiftçilerle çok iyi anlaşıyor. Biz de onları yakından takip ediyoruz. Şu anda pancar tarlasında çapa yapıyorlar. Bundan sonra nohut ve ayçiçeği tarlalarına geçecekler. Biz onlara onlar da bize alıştı. Bu yörenin insanı gibi oldular. Tarım işçileri olmasa çiftçimiz mağdur olur. Onlarda burada mutlu ve ekmek parası için çalışıyorlar. Ekmek parası kazanmak kolay değil. Tarım işçileri bu parayı en çok hak eden kişiler. Bu topraklar için alın teri döküyorlar."

Çiftçilerin Kovid-19 sürecine rağmen tarlalarında çalışarak üretime katkı sunduğunu vurgulayan Kılıç, "Her zaman diyoruz, sağlığınız size sofranız bize emanettir. Çiftçiler olarak tarladayız ve üretiyoruz. Ülkemizin üretimine katkı sağlamaya çalışıyoruz." dedi.

- "Ekmeğimizin peşindeyiz"

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden Muş Ovası'na gelen işçilerden Abdullah Kuranlı ise 7 yıldır Muş Ovası'ndaki tarlalarda çalıştığını belirterek, "Şeker pancarı tarlasında çapa yapıyoruz. Ekmeğimizin peşindeyiz. Çalışmak zorundayız. Tarla sahiplerinden de memnunuz." ifadesini kullandı.

Diyarbakır'dan Muş'un Malazgirt ilçesine gelen iki çocuk annesi Necla Kuranlı da "8 yıldır Muş'a gelip çalışıyorum. Ekmek paramız için geliyoruz. Çalışmazsak bize bakacak kimse olmaz. Diyarbakır sıcak olduğu için daha serin olan Muş'a geliyoruz." diye konuştu.