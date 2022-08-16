  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Tarım işçilerinin bulunduğu römork devrildi, 23 yaralı
Yerel

Tarım işçilerinin bulunduğu römork devrildi, 23 yaralı

Sivas’ta traktörün çektiği römorkun devrilmesi sonucu, römorkta bulunan 23 tarım işçisi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-08-16 14:49:00 -
Tarım işçilerinin bulunduğu römork devrildi, 23 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza Sivas'ın Kangal ilçesi Yeşildere-Seçenyurdu Köyü arasında meydana geldi. Kazada, Yeşildere köyünden Seçenyurdu köyü seyir halinde olan S.B. yönetimindeki 58 LD 115 plakalı traktöre bağlı römork devrildi.

Römorkta bulunan 23 tarım işçisi yaralandı. Yaralı işçiler ambulanslarla Kangal Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı, ayakta tedavi gördükleri öğrenildi.

Trafik kurallarına aykırı olarak römorkta insan taşıyan traktör sürücüsüne 1823 TL para cezası uygulandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23