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Tarım işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: 17 yaralı

Gaziantep'te tarım işçilerini taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu 17 kişi yaralandığı bildirilirken yaralılardan 3'ünün hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

09 Eylül 2018 Pazar 22:14
Tarım işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: 17 yaralı

Gaziantep'te tarım işçilerini taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu 17 kişi yaralandı.

Ramazan Aslan (36) idaresindeki 63 LK 731 plakalı kamyonet Şehitkamil ilçesi Kabasız-Tokdemir Mahallesi Kızıl Yokuş mevkisinde yoldan çıkarak devrildi. Kazada kamyonette bulunan fıstık bahçelerinde çalışan 17 işçi yaralandı.

Sağlık ekiplerince ambulanslarla kent merkezideki hastanelere kaldırılan yaralılardan 3'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

 

Haber Tarihi: 09 Eylül 2018 Pazar 22:14
  1. Gaziantep
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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