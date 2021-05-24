Türkiye en çok korona aşısı yapan 9.ülke durumunda. Önümüzdeki günlerde aşı tedarikiyle birlikte aşılama hızının da artması bekleniyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sevkiyatlarda bir sorun yaşanmaması durumunda haziran ayında 20 yaş üstüne kadar aşı sırasının geleceğini belirtmişti. Tarım işçileri ise kendilerine sıranın ne zaman geleceğini merak ediyor. Tarım işçileri öncelikli aşılama grubunda mı?

Tarım işçileri ne zaman aşılanacak? Tarımda çalışanlara aşı sırası ne zaman gelecek?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarım işçilerine aşı müjdesi verdi. Bakan Pakdemirli, "Tarım işçilerimiz ve tarımın paydaşları yani hem kamu hem de özel sektör bunların da hızlı bir biçimde Sağlık Bakanlığımızla koordineli bir şekilde kademeli olarak aşılanmasına başlanacaktır" dedi.