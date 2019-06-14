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Tarım Bakanı Pakdemirli: “İstanbul’a verilebilecek en güzel armağan Binali Yıldırım’dır”

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, seçim çalışmaları kapsamında Silivri’ye gelerek muhtarlar ve STK temsilcileri ile buluştu.

14 Haziran 2019 Cuma 14:20
Tarım Bakanı Pakdemirli: “İstanbul’a verilebilecek en güzel armağan Binali Yıldırım’dır”

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, seçim çalışmaları kapsamında Silivri’ye gelerek muhtarlar ve STK temsilcileri ile buluştu. Bakan Pakdemirli, “İstanbul’a verilebilecek en güzel armağanın Binali Yıldırım’ın olduğunu düşünüyorum” dedi.


Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, seçim çalışmaları kapsamında Silivri’de muhtarlar ve STK temsilcileri ile bir araya geldi. Silivri Belediyesi Fuaye ve Sergi Salonunda gerçekleştirilen programa Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, AK Parti Silivri İlçe Başkanı Mutlu Bozoğlu, MHP İlçe Başkanı Zafer Yalçın, Silivri Muhtarlar Derneği Başkanı Muharrem Eren’in yanı sıra oda ve STK temsilcileri ile vatandaşlar ve Silivrili çiftçiler katıldı.


Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın hoş geldiniz konuşmasının ardından kürsüye gelen Bakan Pakdemirli, “Silivri üreticisini tebrik ediyorum. Özellikle son 15 yılda Silivri üreticisi gerçekten çok önemli performans gösterdi. Hem hayvancılık alanında hem de tarım alanında gerçekten takdire şayan bir üretim performansı var Silivri’de. Toplam tarım alanı, tarımsal hasıla ve ürün çeşitliliği ile Silivri üreticisi örnek bir üretim performansını ortaya koymuştur. Özellikle kanola üretiminde 2’nci sıraya yerleşti” dedi.


Bakan Pakdemirli sözlerini şöyle sürdürdü:


“Bir diğer önemli husus da çiçek üretimi. 25 misli artış göstermiş bugüne kadar. Bunun sebebi İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile beraber ortak ve güzel çalışma yapılmış olması. Bu yüzden Silivri’mizin kalkınmasını istiyorsak aynı yöne bakan belediye başkanlarına son derece ihtiyacımız var.”


İstanbul’da yapılacak seçimler hakkında konuşan Bakan Pakdemirli, “Bu pazar günüde televizyonlarda yayınlanacak, Baktığımız zaman ikisinin de performansı bilenen insanlar. Biri ilçe belediye başkanlığı yapmış, bir diğeri ise Türkiye’de gelinebilecek her yerde görev yapmış, İBB’de görev yapmış, İDO’nun genel müdürlüğünü yapmış, bakanlık yapmış, başbakanlık yapmış, meclis başkanlığı yapmış buraya çıkmış gelmiş. İstanbul’a verilebilecek en güzel armağanın Binali Yıldırım olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 14:20
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