Tarım Bakanı büyük müjdeyi açıkladı: Kadın çiftçilere toplamda 15 Milyar TL destek verildi!

Ekim ayının ilk günlerinde sağlanan mazot ve gübre desteğinin ardından, ekim ayının birinci ve ikinci tarımsal destek ödemeleri de geçtiğimiz haftalarda çiftçilere iletildi. Önümüzdeki süreçte de farklı alt başlıklardan oluşan tarımsal destek ödemelerinin yurt genelindeki üreticilere verilmesi beklenirken, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü dolayısıyla Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da sağlanan desteklerin ayrıntılarına ilişkin kamuoyunu bilgilendirdi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü çerçevesinde kadın çiftçilere sağlanan desteklerin ayrıntılarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Tarım ve Orman Bakanlığı, kadın çiftçilere 21 yılda yaklaşık 15 milyar TL destek sağlarken, ayrıntılara ilişkin bilgi veren Bakan İbrahim Yumaklı “2023 üretim yılı için Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) 299 bin 79 kayıtlı kadın çiftçimiz bulunuyor. Kadın çiftçilerimizin toplam çiftçi sayımıza oranı ise yüzde 13,4 düzeyindedir.

Kadın çiftçilerimizi tarımsal üretimimizin sigortası olarak görüyor, bu oranın daha da artması için çalışmalar yürütüyoruz. Verimliliğin artırılmasının kırsal kalkınmadan, kırsal kalkınmanın ise kadının üretimdeki rolünün daha da güçlendirilmesinden geçtiği bilinciyle geliştirdiğimiz vizyonumuzu, kararlılıkla uyguluyoruz. Bu bağlamda, destek programlarımız ile kadın girişimciliğinin önünü açıyoruz. Gittiğimiz her yerde tanık olduğumuz kadın üreticilerimizin başarı hikayeleri en büyük motivasyon kaynağımız oluyor, kadın çiftçilerimizin çalışkanlıkları, gayretleri ve girişimci ruhları geleceğe dair umutlarımızı diri tutuyor” dedi.