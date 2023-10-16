  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Kassam Tugayları Sözcüsü arkalarındaki gücü açıkladı!

Burger King'ten kanlı menü! Katil ordusunu doyuracaklar

Türk devi böyle geliyor: ATMACA Gemisavar Füzesi F-16’lara uyumlu olacak! Türkiye'ye yeni karar duyuruldu

Siyonistlerin gözleri burayı da bombalayacak kadar dönmüş...

Siyonist İsrail ile gönül bağı kuran zevat: Siyonist İsrail’i savunacağınız kadar ülkenizi savunamadınız: Tarihe kara bir leke olarak geçeceksiniz

Kan donduran sözler! İsrailli şarkıcı bozuntusundan hayvanlık

Cumhurbaşkanı Erdoğan yoğun Filistin diplomasisi! İngiltere Başbakanı ve İran Cumhurbaşkanı ile görüştü

İsrail'den vazgeçip Türkiye'ye gelme kararı aldılar! Sayıları 30 bini bulacak gibi duruyor

Gazze'den yürek yakan manzara! Toplu mezarlar açılmaya başlandı

"İçimizdeki hainler iyi baksın" diyen Melih Gökçek'ten ağlatan paylaşım
Ekonomi Tarım Bakanı büyük müjdeyi açıkladı: Kadın çiftçilere toplamda 15 Milyar TL destek verildi!
Ekonomi

Tarım Bakanı büyük müjdeyi açıkladı: Kadın çiftçilere toplamda 15 Milyar TL destek verildi!

Yeniakit Publisher
2023-10-16 21:08:00 - 2023-10-16 21:11:10
Tarım Bakanı büyük müjdeyi açıkladı: Kadın çiftçilere toplamda 15 Milyar TL destek verildi!

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yapılan açıklamada şöyle dedi: Kadın çiftçilerimizi tarımsal üretimimizin sigortası olarak görüyor, bu oranın daha da artması için çalışmalar yürütüyoruz! Kadın çiftçilere sağlanan desteklere dair açıklamalarda bulundu.

Ekim ayının ilk günlerinde sağlanan mazot ve gübre desteğinin ardından, ekim ayının birinci ve ikinci tarımsal destek ödemeleri de geçtiğimiz haftalarda çiftçilere iletildi. Önümüzdeki süreçte de farklı alt başlıklardan oluşan tarımsal destek ödemelerinin yurt genelindeki üreticilere verilmesi beklenirken, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü dolayısıyla Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da sağlanan desteklerin ayrıntılarına ilişkin kamuoyunu bilgilendirdi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü çerçevesinde kadın çiftçilere sağlanan desteklerin ayrıntılarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Tarım ve Orman Bakanlığı, kadın çiftçilere 21 yılda yaklaşık 15 milyar TL destek sağlarken, ayrıntılara ilişkin bilgi veren Bakan İbrahim Yumaklı “2023 üretim yılı için Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) 299 bin 79 kayıtlı kadın çiftçimiz bulunuyor. Kadın çiftçilerimizin toplam çiftçi sayımıza oranı ise yüzde 13,4 düzeyindedir.

Kadın çiftçilerimizi tarımsal üretimimizin sigortası olarak görüyor, bu oranın daha da artması için çalışmalar yürütüyoruz. Verimliliğin artırılmasının kırsal kalkınmadan, kırsal kalkınmanın ise kadının üretimdeki rolünün daha da güçlendirilmesinden geçtiği bilinciyle geliştirdiğimiz vizyonumuzu, kararlılıkla uyguluyoruz. Bu bağlamda, destek programlarımız ile kadın girişimciliğinin önünü açıyoruz. Gittiğimiz her yerde tanık olduğumuz kadın üreticilerimizin başarı hikayeleri en büyük motivasyon kaynağımız oluyor, kadın çiftçilerimizin çalışkanlıkları, gayretleri ve girişimci ruhları geleceğe dair umutlarımızı diri tutuyor” dedi.

Emekliler, memur ve asgari ücretliler aman dikkat: Zam için yeni tahmin! Refah payı ve kök ücret müjdesi
Emekliler, memur ve asgari ücretliler aman dikkat: Zam için yeni tahmin! Refah payı ve kök ücret müjdesi

Ekonomi

Emekliler, memur ve asgari ücretliler aman dikkat: Zam için yeni tahmin! Refah payı ve kök ücret müjdesi
ÖNE ÇIKAN VİDEO

BAE ülkesi 1. sırada! Forbes açıkladı: Liderleri Listesi'nde tamamını solladı, Suudi Arabistan 2.! Bu hiç beklenmiyordu
BAE ülkesi 1. sırada! Forbes açıkladı: Liderleri Listesi'nde tamamını solladı, Suudi Arabistan 2.! Bu hiç beklenmiyordu

Dünya

BAE ülkesi 1. sırada! Forbes açıkladı: Liderleri Listesi'nde tamamını solladı, Suudi Arabistan 2.! Bu hiç beklenmiyordu

Enerji devinin hisselerini aldılar! CEO'su hisseler rekor seviyeye yükseldi diyerek duyurdu! Yatırımları petrol ve gaza yönelttik
Enerji devinin hisselerini aldılar! CEO'su hisseler rekor seviyeye yükseldi diyerek duyurdu! Yatırımları petrol ve gaza yönelttik

Ekonomi

Enerji devinin hisselerini aldılar! CEO'su hisseler rekor seviyeye yükseldi diyerek duyurdu! Yatırımları petrol ve gaza yönelttik

30 Bin doları aştı! Bitcoin'de Neler Oluyor? Kaç bini bulacak? Herkes gram altın bırakıp onu almaya başladı
30 Bin doları aştı! Bitcoin'de Neler Oluyor? Kaç bini bulacak? Herkes gram altın bırakıp onu almaya başladı

Ekonomi

30 Bin doları aştı! Bitcoin'de Neler Oluyor? Kaç bini bulacak? Herkes gram altın bırakıp onu almaya başladı

Dünya şokta! ABD'li şirketten skandal, kritik karar: LinkedIn, 668 çalışanını işten çıkarıyor
Dünya şokta! ABD'li şirketten skandal, kritik karar: LinkedIn, 668 çalışanını işten çıkarıyor

Teknoloji

Dünya şokta! ABD'li şirketten skandal, kritik karar: LinkedIn, 668 çalışanını işten çıkarıyor

Uzay milli takımı: Roketsan, ASELSAN, HAVELSAN gibi şirketlere destek sağlayan KOBİ'leri toplayacak!
Uzay milli takımı: Roketsan, ASELSAN, HAVELSAN gibi şirketlere destek sağlayan KOBİ'leri toplayacak!

Teknoloji

Uzay milli takımı: Roketsan, ASELSAN, HAVELSAN gibi şirketlere destek sağlayan KOBİ'leri toplayacak!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23