“Tarım Bağ-Kur zorunlu olmaktan çıkarılsın”

Çelik, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirilen Niğde İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği 4. Olağan Genel Kurulu’nda, çiftçilere verilen desteklerden alınan verginin Danıştay kararıyla kaldırıldığını anımsattı.

“Çiftçiyi zor durumda bırakıyor”

Çiftçilerin zorunlu tarım Bağ-Kur sigortasından da kurtarılmasını talep eden Çelik, “ÇKS kaydı olan çiftçi, otomatik olarak zorunlu tarım BağKur sigortalı. Bu durum çiftçimizi zor durumda bırakıyor. Tarım Bağ-Kur sigortasının zorunlu, primlerinin de yüksek olması nedeniyle ödeme imkanı olmayan çiftçilerimiz, çiftçilik yapmaktan vazgeçiyor. Bunun önüne geçebilmek için tarım Bağ-Kur sigortası zorunlu olmaktan çıkarılmalı ve isteğe bağlı hale getirilmeli, primleri de çiftçilerin ödeme güçleri doğrultusunda olmalı” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Sürü büyütme ve yenileme ile çoban istihdamı desteklerinin yetiştiricilerin hesaplarına yatırılmaya başlanıldığını belirten Çelik, “Çiftçilerimizin zor durumda olduğunu gören Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli’nin bu desteklerin hemen ödenmesini sağlaması tüm yetiştiricilerimizi memnun etmiştir. Biz de bu projede büyük katkıları olan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli’ye 270 bin yetiştiricimiz adına teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.