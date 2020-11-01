Tarım arazisi varisine finansman desteği

Ülkenin tarımsal arazi varlıkları 2010 yılında 24,4 milyon hektar iken 2019 yılında 23,1 milyon hektar olarak belirlendi. Bunun 15,4 milyon hektarı ekili, 3,4 milyon hektarı nadasa bırakıldı, 790 bin hektarı sebze yetiştiriciliği ve 3,5 milyon hektarı için ayrıldı. meyve, zeytin ağaçları ve bağcılık.

Tarım arazilerinin korunması ve etkin kullanılması için arazi kullanım planları yapılması ve erozyonla mücadelenin etkin hale getirilmesi amaçlanmaktadır. Bu bağlamda, kurumsal ve yasal düzenlemeler tarımsal arazi piyasasını düzenlemeye, mülkiyetten kaynaklanan ihtilafları ortadan kaldırmaya ve işletmelerin ölçeğini artırmaya devam etmektedir.

Kentleşme ve sanayileşme gibi tarım dışı sektörlerden gelen talepler nedeniyle arazi ihtiyacı giderek artmış, tarım, orman, çayır ve mera alanlarında koruma-kullanımın dengelenmesi için arazi kullanım planlarının hazırlanmasına yönelik çalışmalar hızlanmıştır. . Kullanılmayan tarım arazileri ve nadas alanlarının sektörden çıkış nedeniyle tarımsal üretime kazandırılması için teşvik uygulamalarına başlanacaktır.

Tarım arazilerinin verimli kullanımına katkı sağlamak amacıyla, Hazineye ait taşınmazlar ile devletin egemenliği ve tasarrufu altındaki yerlerin başta arazisi olmayan veya arazide yeterli arazisi olmayan çiftçiler olmak üzere tarımsal üretime kiralanması için düzenleme yapılmıştır. gayrimenkulün bulunduğu alanlar.

Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programının hedeflerine göre, tarım arazilerinin korunması, etkin kullanımı ve yönetimini sağlamak amacıyla ülke genelinde detaylı toprak etüdleri yapılacak, bu arazilerin haritalanması ve sınıflandırılması sağlanacaktır. Bu kapsamda, 2 milyon hektar tarım arazisinin detaylı toprak etüdü Ulusal Toprak Veri Tabanı'na kaydedilecektir.

Toprak Bilgi Sistemine dayalı tarımsal arazi kullanım planlarının hazırlanması tamamlanacaktır. 2,5 milyon hektar tarım arazisi için arazi kullanım planlaması yapılacaktır.

Tarım arazilerinin tarım dışı amaçlı kullanımının azaltılmasına yönelik düzenlemeler tamamlanacak ve denetimler artırılacaktır. Tespiti tamamlanan ovalar "büyük ova koruma alanı" ilan edilecek. Tespit edilen düz sınırlar güncellenecektir.

Tarımsal arazi piyasalarının geliştirilmesi, özellikle de atıl arazilerin tarımsal üretime kazandırılması için arazi bankacılığı sisteminin kurulması için düzenlemeler yapılacak, sözleşmeli üretim desteklenecek ve teşvik edilecektir. Emlak bankacılığı sistemine ilişkin kurumsal ve yasal düzenlemeler yapılacaktır.

Tarım arazilerinin miras yoluyla bölünmesi ve satışı engellenecek, arazi ediniminde mirasçılara maddi destek sağlanacaktır. Tarım arazilerinin satışı ve devri ile ilgili işlemlerin ülke genelindeki tapu müdürlükleri ve Tarım ve Orman Bakanlığı taşra teşkilatı işbirliği ile yürütülmesi için eğitim çalışmaları tamamlanacaktır. Arazinin miras yoluyla bölünmesini önlemek için mirasçıların finansmana erişimini kolaylaştırmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır.

Arazi toplulaştırma çalışmaları sulama yatırımları ile entegre bir şekilde devam edecek ve tescil sürecini hızlandıracak düzenlemeler yapılacaktır. 200 bin hektar arazide arazi toplulaştırma çalışmalarına başlanacak ve 1,2 milyon hektarda tescil işlemleri tamamlanacak.