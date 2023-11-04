Tarım arazisi dağıtım projesi denetimleri yapılıyor
Iğdır’ın Hasanhan köyünde “Tarım Arazisi Dağıtım Projesi” denetimleri yapılıyor.
Iğdır’ın Hasanhan köyünde “Tarım Arazisi Dağıtım Projesi” denetimleri yapılıyor.
2015 yılında 3083 sayılı kanun çerçevesinde Iğdır’ın Aralık İlçesi Hasanhan Köyü'nde 167 az topraklı ve topraksız çiftçiye toprak dağıtımı yapılarak tapu tescilleri gerçekleştirilmişti. Ekipler “Tarım Arazisi Dağıtım Projesi” çerçevesinde dağıtımı gerçekleştirilen 247 parsel, 11 bin 737 dekar tarım arazisinin denetimlerini yaptı. Denetimlerin belirli aralıklar ile süreceği öğrenildi.
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