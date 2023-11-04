  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Tarım Tarım arazisi dağıtım projesi denetimleri yapılıyor
Tarım

Tarım arazisi dağıtım projesi denetimleri yapılıyor

Yeniakit Publisher
2023-11-04 13:44:00 -
Tarım arazisi dağıtım projesi denetimleri yapılıyor

Iğdır’ın Hasanhan köyünde “Tarım Arazisi Dağıtım Projesi” denetimleri yapılıyor.

Iğdır’ın Hasanhan köyünde “Tarım Arazisi Dağıtım Projesi” denetimleri yapılıyor.

2015 yılında 3083 sayılı kanun çerçevesinde Iğdır’ın Aralık İlçesi Hasanhan Köyü'nde 167 az topraklı ve topraksız çiftçiye toprak dağıtımı yapılarak tapu tescilleri gerçekleştirilmişti. Ekipler “Tarım Arazisi Dağıtım Projesi” çerçevesinde dağıtımı gerçekleştirilen 247 parsel, 11 bin 737 dekar tarım arazisinin denetimlerini yaptı. Denetimlerin belirli aralıklar ile süreceği öğrenildi.

Türk tarımına operasyon mu çekiliyor? Şaşkına çeviren gelişme ortaya çıktı
Türk tarımına operasyon mu çekiliyor? Şaşkına çeviren gelişme ortaya çıktı

Tarım

Türk tarımına operasyon mu çekiliyor? Şaşkına çeviren gelişme ortaya çıktı


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Türkiye'den yeni karar, çiftçilere sevindiren haber geldi! Bakan: 'hayırlı olsun diyerek' tarımda destek ödemelerini duyurdu
Türkiye'den yeni karar, çiftçilere sevindiren haber geldi! Bakan: 'hayırlı olsun diyerek' tarımda destek ödemelerini duyurdu

Ekonomi

Türkiye'den yeni karar, çiftçilere sevindiren haber geldi! Bakan: 'hayırlı olsun diyerek' tarımda destek ödemelerini duyurdu

Büyük hedefler açıklandı! Tarım Kredi’den bomba yağ hamlesi
Büyük hedefler açıklandı! Tarım Kredi’den bomba yağ hamlesi

Ekonomi

Büyük hedefler açıklandı! Tarım Kredi’den bomba yağ hamlesi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23