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Tarım aracı devrildi: 6 kişi yaralandı

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde “pat pat” diye bilinen tarım aracının devrilmesi sonucu 5’i çocuk toplam 6 kişi yaralandı.

17 Temmuz 2018 Salı 23:08
Tarım aracı devrildi: 6 kişi yaralandı

Kaza, Alaplı’nın Aydınyayla köy yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, derede balık tutmaya giden Satılmış A. (16) yönetimindeki pat pat bir anda kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü Satılmış A. ile araçta bulunan yaşları 7 ila 8 arasında değişen Nevin A., Sevda A., Toprak K., Seray K. ve Eda Y. yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ambulansıyla Ereğli Devlet Hastanesine ve Ereğli’de bulunan Özel Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2018 Salı 23:08
  1. Aydın
  2. zonguldak
  3. alaplı
  4. kaza

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