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Ekonomi “Tarım, 3’üncü çeyrekte yüzde 5,3 büyüdü”
Ekonomi

“Tarım, 3’üncü çeyrekte yüzde 5,3 büyüdü”

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 3’üncü Tarım Orman Şurası Eylem Planları 1’inci Yıl Değerlendirme Toplantısı’na katılarak, bu yıl içinde hayata geçirilen eylem planlarını kamuoyuyla paylaştı.

Yeniakit Publisher
2020-12-24 20:18:00 -
“Tarım, 3’üncü çeyrekte yüzde 5,3 büyüdü”

Ertuğrul Şahan  Ankara

Yapılan 3’üncü şuranın katılım, içerik ve sonuçların izlemesi anlamında diğerlerinden öne çıktığını ifade eden Pakdemirli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 21 Kasım 2019’da Tarım Orman Şurası’nın sonuç belgesini kamuoyuna duyurduğunu anımsattı. Pakdemirli, tarım sektörünün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen büyümeye devam ettiğini belirterek, “İlk 3 çeyrek ortalamasında Türkiye yüzde 0,5 büyüme gösterirken, tarım yüzde 5,3 büyüyerek ekonomimize önemli katkı sağladı. İnşallah bu yılı tarımda önemli bir büyümeyle kapatacağız” dedi. Bakan Pakdemirli, 2020 yılında bitkisel üretimin 2019’a göre yaklaşık 7 milyon ton artışla 124 milyon tona ulaşarak, Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdığını söyledi. Pakdemirli, Şura Eylem Planı kapsamında bu yıl gerçekleştirilen faaliyetler ve yatırımlara ilişkin de bilgi verdi. Tarımsal üretim ve arz güvenliğini sağlamak için tarımsal destek miktarını yıllık bazda yüzde 37 artırarak 22 milyar liraya çıkardıklarını belirten Pakdemirli, hayvancılığa da 7,4 milyar lira destek sağladıklarını dile getirdi. Pakdemirli, 2021 yılında ise çiftçilere toplam 24 milyar lira tarımsal destek ödeyeceklerini ifade etti. Pakdemirli, “2021’de önceliğimiz, üreticiyi korumak, tüketiciyi kollamak olacaktır. 2021 yılında sektörümüzü, tarımsal destekler ve müdahale alımlarının yanı sıra tarım, orman, sulama yatırımlarıyla büyütmeye ve desteklemeye devam edeceğiz” ifadesini kullandı.


Yeni Akit Gazetesi
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