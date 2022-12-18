Tarikatları tehdit eden Muharrem İnce'ye çok sert tepki! "Ataların gelse gücün yetmez"

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Yusuf Ziya Gümüşel'e atılan iftiradan sonra başlatılan tarikat ve cemaat düşmanlığına ilişkin kara propagandaya, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce de destek verdi.

Tarikatlar ve cemaatlerle savaşmayı vadeden Muharrem İnce, "Bu millet beni Cumhurbaşkanı seçerse; benden başka hiçbir isim bunu söyleyemez, bir tarikat yurdunda çocuğa tecavüz edilmişse, altı yaşında çocuk evlendirilmişse, hapse atmak falan ufak hikaye o yurtları dozerle yıkarım." dedi.

"Ataların da gelse gücün yetmez"

İnce'ye tepki gösteren Emin Oğuz Manav Hoca, şu ifadeleri kullandı:

Muharrem İnce 'Başkan olursam dozerle tarikatları yıkarım' diyor. Senin ataların da gelse tarikatları, cemaatleri bozmaya gücün yetmez.





Emin Oğuz Manav Hoca