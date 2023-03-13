Tarikat ve cemaatler kapatılmalı mı? Esad Coşan Hoca'dan önemli uyarı
Merhum Prof. Dr. Mahmut Esad Coşan Hocaefendi'nin Peygamber Efendimizin, "Allah'ın huzuruna çok zikretmekten daha kıymetli bir ibadetle asla gidemezsin" hadisini yorumladığı sohbeti yeniden gündem oldu.
Mahmut Esad Coşan Hoca, hadisi yorumlarken ayrıca günümüzde sözde aydın olarak geçinenlerin mukaddes kitabı konuşturmak yerine toplumun değerlerine saldırdıklarını ifade ederek, Müslümanlara, akıllarını kullanmaları konusunda uyarılarda bulunuyor.
"Aklını kullan! Sözlerin en şereflisi olan Allah'ın ve Peygamber'in Kelamı mı? Onlarınhadsiz sözleri mi?" diyen merhum Prof. Dr. Mahmut Esad Coşan Hocaefendi'nin sohbeti sosyal medyada da viral oldu.