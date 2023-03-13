Tarikat ve cemaatler kapatılmalı mı? Esad Coşan Hoca'dan önemli uyarı

Mahmut Esad Coşan Hoca, hadisi yorumlarken ayrıca günümüzde sözde aydın olarak geçinenlerin mukaddes kitabı konuşturmak yerine toplumun değerlerine saldırdıklarını ifade ederek, Müslümanlara, akıllarını kullanmaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

"Aklını kullan! Sözlerin en şereflisi olan Allah'ın ve Peygamber'in Kelamı mı? Onlarınhadsiz sözleri mi?" diyen merhum Prof. Dr. Mahmut Esad Coşan Hocaefendi'nin sohbeti sosyal medyada da viral oldu.