0553 313 94 23

Tarihte ilk kez! Rus bombardıman uçağı Tu-160 Güney Afrika’ya gitti

ABD merkezli The Drive gazetesi, Güney Afrika’ya giden iki Rus bombardıman uçağı Tu-160’la ilgili haberinde, Rusya’nın Güney Afrika ile geliştirdiği ilişkilerin yanı sıra kıtanın tümünde ilişki ağını genişletmeye devam ettiği yorumunda bulundu.

26 Ekim 2019 Cumartesi 16:18
Tarihte ilk kez! Rus bombardıman uçağı Tu-160 Güney Afrika’ya gitti

The Drive gazetesinde yer alan makalede, bu olayın Rusya devlet Başkanı Vladimir Putin’in tarihte ilk kez gerçekleşen Rusya-Afrika Zirvesi'nin açılışını yaptığı güne denk geldiğine dikkat çekildi.

Makalede, iki Rus bombardıman uçağının Güney Afrika’yı ziyaretinin, Moskova için kendi topraklarının ötesinde askeri operasyon yürütme yeteneğinin açık bir göstergesi olduğu belirtildi.

Makalede ayrıca, Donald Trump yönetimindeki ABD’nin  kıtaya olan ilgisinin zayıflamasının da Rusya’nın Afrika kıtasındaki etkisinin genişlemesine katkı sağladığı, bu nedenle, Tu-160’ların Güney Afrika’yı ziyaretinin, hiç şüphesiz Kremlin’in bu ülkeyle ilgilendiğini açıkça gösterdiği değerlendirmesi yapıldı.

Tu-160 bombardıman uçaklarının Güney Afrika’yı ziyareti, Rusya’nın savaş uçaklarıyla yaptığı ilk uzun menzilli uçuş değildi.

Geçen yıl aralık ayında, iki Tu-169 uçağının beraberinde birer Antonov An-124 ve İlyuşin Il-62 uçağı da Venezüella’dan gelen davet üzerine ülkeyi ziyaret etmişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Ekim 2019 Cumartesi 16:18
  1. The Drive gazetesi
  2. Rusya devlet Başkanı Vladimir Putin
  3. Rus bombardıman uçağı
  4. Güney Afrika
  5. Donald Trump
  6. Tu-160

YORUM YAZ

  • KafkasKafkas3 sa önce
    Güzel uçak. Putin'le görüşüp bunlardan birkaç tane alırsak harika olur. Gerekli.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Fenerbahçe Konyaspor maçı canlı takip
  1. Fenerbahçe Konyaspor maçı canlı takip
  2. MEB binası çocukların kullanımına açıldı
  3. Norveç'te terör örgütü PKK..
  4. Çocuk sahibi olmak isteyen ve..
  5. TIR’ın içinde 39 ölünün bulunduğu..
  6. Çocukların oynadığı traktör durağa..
  7. Fenerbahçe'nin Konyaspor maçındaki..
  8. Skandal görüntü! Teröristbaşını ABD..
  9. Şamil Tayyar’dan gündemi sarsan..
  10. ABD'den skandal Suriye hamlesi!
  11. 'Çekildik diyen ABD bakın nerede..
  12. Ali Koç'un davetini geri çeviren..
  13. Burak Yılmaz'dan kötü haber!
  14. Irak'a giden ABD askerleri Suriye'ye..
  15. Kaçak yapının tapusuna şerh konulacak
  16. Çavuşoğlu, Türk muhabirin sorusuna..
  17. Türk sularında yeni canlı türleri..
  18. Mustafa Destici’den önemli..
  19. İlginç anlar! Ali Koç uyardı,..
  20. CHP’nin skandal 15 Temmuz bildirisine..
  21. Asgari ücret ne kadar olacak?..
  22. Vefa Küçük Erdoğan'ı uyardı, salon..
  23. Marmara Denizi’nde keşfedildi! Bizans..
  24. İngiliz taraftarlardan skandal!..
  25. EYT’lilerin beklediği son dakika..
  26. Fatih Erbakan gündem oldu!
  27. Bebek anne karnında ağlar mı?
  28. EYT son dakika gelişmesi Erdoğan..
  29. Tarihte ilk kez! Rus bombardıman uçağı..
  30. Papa için getirilen heykelleri 'put'..
Siyonist Orkid’den kirli reklâm
Siyonist Orkid’den kirli reklâm
ABD'den yeni Suriye hazırlığı! Resmen duyurdular
ABD'den yeni Suriye hazırlığı! Resmen duyurdular
Uyarı geldi! Saat 19.00'a sakın uçak bileti almayın
Uyarı geldi! Saat 19.00'a sakın uçak bileti almayın
Demirtaş'ın kardeşi ile HDP'liler birbirine girdi!
Demirtaş'ın kardeşi ile HDP'liler birbirine girdi!
Orkid'den skandal reklam filmiyle ilgili açıklama!
Orkid'den skandal reklam filmiyle ilgili açıklama!

Günün Karikatürü

26 Ekim 2019
Vucic: S-400 almak istiyoruz ama buna gücümüz yok
Vucic: S-400 almak istiyoruz ama buna gücümüz yok
Trump'a büyük şok! ABD iç savaşa doğru sürükleniyor
Trump'a büyük şok! ABD iç savaşa doğru sürükleniyor