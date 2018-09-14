Tarihte ilk kez La Liga maçı başka ülkede oynanacak! Barcelona...
İspanya La Liga karşılaşması olan Barcelona Girona maçının Amerika'da oynanması kesinleşti.14 Eylül 2018 Cuma 00:56
İspanya La Liga Başkanı Javier Tebas, son günlerde gündem yaratan Barcelona - Girona maçının yerini ve tarihini resmen açıkladı.
Tebas, herhangi bir aksilik çıkmazsa Barcelona - Girona maçının 26 Ocak tarihinde Miami'de oynanacağını belirtti.
Tarihte ilk kez bir ülkenin lig maçı, başka bir ülkede oynanacak. İlerleyen yıllarda da La Liga maçlarının ABD'de oynanması bekleniyor.
(Sporx)
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