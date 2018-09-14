THY - Orta Avrupa Eylül
0553 313 94 23

Tarihte ilk kez La Liga maçı başka ülkede oynanacak! Barcelona...

İspanya La Liga karşılaşması olan Barcelona Girona maçının Amerika'da oynanması kesinleşti.

14 Eylül 2018 Cuma 00:56
Tarihte ilk kez La Liga maçı başka ülkede oynanacak! Barcelona...

İspanya La Liga Başkanı Javier Tebas, son günlerde gündem yaratan Barcelona - Girona maçının yerini ve tarihini resmen açıkladı.

Tebas, herhangi bir aksilik çıkmazsa Barcelona - Girona maçının 26 Ocak tarihinde Miami'de oynanacağını belirtti.

Tarihte ilk kez bir ülkenin lig maçı, başka bir ülkede oynanacak. İlerleyen yıllarda da La Liga maçlarının ABD'de oynanması bekleniyor.

(Sporx)

Haber Tarihi: 14 Eylül 2018 Cuma 00:56
  1. La Liga
  2. İspanya
  3. Barcelona
  4. Girona
  5. ABD
  6. Amerika
  7. İspanya La Liga Başkanı Javier Tebas

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay: 5 yıl yabancısız oynayalım
    1. Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay: 5 yıl..
    2. Meteorolojiden 3 il için sağanak uyarısı
    3. İşte Ziraat Türkiye Kupası'nda 2.tur..
    4. İtalya Serie A kulübüne şok! 3 puanı..
    5. Trump suçüstü oldu: ABD'den Filistin'e..
    6. Üniversitelerde özerklik için önemli..
    7. Serkan Reçber'den Beşiktaş yorumu:..
    8. Tarihte ilk kez La Liga maçı başka..
    9. Türkiye'nin güneyine üsler kuruyor!..
    10. Üniversitelerin özerkliği için..
    11. Şehri sel vurdu!
    12. Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor
    13. Beton davasında karar verildi!
    14. AK Partili başkan görevden alındı..
    15. Futbolcu sözleşmeleri TL'ye dönecek mi?
    16. Kümese giren sansar, 15 bin lira..
    17. Anaokulunda yürek yakan olay... 5..
    18. ABD tetikte bekliyordu! Etkisini..
    19. Yozgat'ta çıkan anız yangını, 8 bin..
    20. Diyanetten öğrencilere özel yarışma
    Kimler 3 bin 600 günle emekli olabilir? Emekli olmak için hangi şartları yerine getirmek gerekiyor? Nasıl emekli olunur?
    Kimler 3 bin 600 günle emekli olabilir? Emekli olmak için hangi şartları yerine getirmek gerekiyor? Nasıl emekli olunur?
    Erdoğan imzaladı! Kamuda yeni dönem
    Erdoğan imzaladı! Kamuda yeni dönem
    Mescidi mağazaya çevirdiler
    Mescidi mağazaya çevirdiler
    Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
    Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
    Dikkat çeken yorum! "Türkiye’den Esed’a mesaj"
    Dikkat çeken yorum! "Türkiye’den Esed’a mesaj"

    Günün Karikatürü

    14 Eylül 2018
    İşine bak ‘TMMOB’
    İşine bak ‘TMMOB’
    Kritik gün geldi! Türkiye ondan gelecek açıklamayı bekliyor
    Kritik gün geldi! Türkiye ondan gelecek açıklamayı bekliyor