Tarihte ilk kez La Liga maçı başka ülkede oynanacak! Barcelona...

İspanya La Liga Başkanı Javier Tebas, son günlerde gündem yaratan Barcelona - Girona maçının yerini ve tarihini resmen açıkladı.

Tebas, herhangi bir aksilik çıkmazsa Barcelona - Girona maçının 26 Ocak tarihinde Miami'de oynanacağını belirtti.

Tarihte ilk kez bir ülkenin lig maçı, başka bir ülkede oynanacak. İlerleyen yıllarda da La Liga maçlarının ABD'de oynanması bekleniyor.

(Sporx)