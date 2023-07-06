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Teknoloji Tarihte ilk... İnsan ve robot ortak basın açıklaması yapacak
Teknoloji

Tarihte ilk... İnsan ve robot ortak basın açıklaması yapacak

Yeniakit Publisher
2023-07-06 10:51:00 -
Tarihte ilk... İnsan ve robot ortak basın açıklaması yapacak

İsviçre'de BM'nin düzenleyeceği konferansta sorularını yanıtlayacak olan robotlar, yapay zeka hakkında bilgi verecek.

Aralarında birkaç insansı robotun da bulunduğu düzinelerce robot, BM teknoloji ajansının bu hafta İsviçre'de düzenleyeceği bir konferansta sahneye çıkarak, giderek imkansız hale gelen bir dizi küresel hedefe ulaşmasına yardımcı olma potansiyellerini sergileyecek.

Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) etkinliğinin robot yıldızları arasında, duyguları simüle eden ve insanları 'hatırlayan' bir sosyal robot olan 'Nadine' gibi bakım verme becerilerine sahip olanlar da yer alıyor.

İki gün sürecek etkinlik, Cuma günü dünyanın ilk insan-robot basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayacak bir robot paneliyle sona erecek.

Telekomünikasyon Standardizasyon Bürosu Stratejik Katılım Başkanı Frederic Werner, 5.000 kişinin katılması beklenen Cenevre'deki "İyilik için Yapay Zeka" etkinliği öncesinde yaptığı açıklamada, "Amaç, iyilik için robotik konusunda küresel bir diyalog başlatmak üzere yeteneklerini, fırsatlarını ve karşılaştıkları zorlukları sergilemektir" dedi.

OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT gibi botların arkasındaki üretken yapay zekanın (AI) bu yıl ana akım haline gelmesiyle, aynı şekilde robotların da önümüzdeki beş yıl içinde yükselişe geçebileceği belirtildi.
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BM kuruluşları'nın, Dünya Gıda Programı'nın açlığa doğru kayan bölgeleri belirlemek için verileri bir araya getiren HungerMap projesi gibi yapay zekayı kullandığı biliniyor. Ayrıca tehlikeli bölgelere acil yardım ulaştırmak için uzaktan kumandalı kamyonlar geliştirildiği belirtiliyor.

Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) 193 ülkeyi ve aralarında üniversiteler ile Huawei ve Google gibi şirketlerin de bulunduğu 900'den fazla kuruluşu bir araya getiriyor. Küresel radyo spektrumunu ve uydu yörüngelerini tahsis etmekte ve yapay zeka için standartlar belirlemektedir.

İnsana en çok benzeyen ve ilk defa vatandaşlık verilen ilk insansı robot Sophia, 6-7 Temmuz tarihlerinde Cenevre’de yapılacak olan radyo yayınlarına Çamlıca Kulesi’nden katılarak radyo yayını yapacak.

Sophia, 6-7 Temmuz tarihlerinde Cenevre’de yapılacak olan radyo yayınlarına Çamlıca Kulesi'nden katılarak dünyada ilk defa radyo yayıncılığı yapacak robot olacak.

Yapay zeka robotunun yayın öncesinde Çamlıca Kulesi'nde basına tanıtımı yapıldı.

Kaynak: Haber7

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İnsana en çok benzeyen robot Sophia, Çamlıca Kulesi’nde radyo yayını yapacak

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