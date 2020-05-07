Tarihte Bugün: 7 Mayıs | 7 Mayıs'ta ne oldu?
Tarihte Bugün 7 Mayıs! Yaşanmış ve büyük bir iz bırakmış tarihi olayları yazımızın detayında bulabilirsiniz. 7 Mayıs'ta neler oldu ve hangi tarihi olaylar meydana geldi? 7 Mayıs'ta kim doğdu, kim öldü? 7 Mayıs ne günü? İşte merak edilen bütün bu soruların cevabı ve 7 Mayıs tarihinin detayları...
7 Mayıs günü meydana gelmiş olayları sizler için derledik...
558 - Ayasofya'nın kubbesi çöktü. I. Justinianus, kubbenin onarılma emrini verdi.
1682 - Deli Petro, Rus Çarı oldu.
1804 - Osmanlı Beylerbeyi Cezzar Ahmed Paşa, hayatını kaybetti.
1824 - İşitme duyusunu yitiren Beethoven, Viyana'da 9. senfoniyi ilk kez sundu.
1830 - Osmanlı-Amerikan Ticaret ve Dostluk Antlaşması imzalandı.
1832 - Yunanistan Krallığı kuruldu.
1867 - Alfred Nobel, dinamitin patentini aldı.
1911 - Hababam Sınıfı eserinin yazarı, Rıfat Ilgaz doğdu. Yazar, 1993'te vefat etti.
1921 - Türkiye Muallimler ve Muallim Cemiyetleri Birliği kuruldu.
1924 - İstanbul'da Cumhuriyet gazetesi yayımlanmaya başladı.
1943 - Türk asker ve siyaset adamı Ali Fethi Okyar, öldü.
1973 - Muş Milletvekili Nermin Çiftçi, ilk kadın Meclis Başkanvekili seçildi.
1983 - İstanbul Laleli'deki Washington Oteli'nin çay ocağında, tüpgaz patlaması sonucu yangın çıktı. Çoğu, Yunan ve Avustralyalı 37 kişi öldü.
1990 - İlk özel televizyon kanalı olan Magic Box şirketinin Star 1 televizyonu, test yayına başladı.