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Tarih

Tarihte Bugün: 7 Mayıs | 7 Mayıs'ta ne oldu?

Tarihte Bugün 7 Mayıs! Yaşanmış ve büyük bir iz bırakmış tarihi olayları yazımızın detayında bulabilirsiniz. 7 Mayıs'ta neler oldu ve hangi tarihi olaylar meydana geldi? 7 Mayıs'ta kim doğdu, kim öldü? 7 Mayıs ne günü? İşte merak edilen bütün bu soruların cevabı ve 7 Mayıs tarihinin detayları...

Yeniakit Publisher
2020-05-07 08:38:00 -
Tarihte Bugün: 7 Mayıs | 7 Mayıs'ta ne oldu?

7 Mayıs günü meydana gelmiş olayları sizler için derledik...

558 - Ayasofya'nın kubbesi çöktü. I. Justinianus, kubbenin onarılma emrini verdi.

1682 - Deli Petro, Rus Çarı oldu.

1804 - Osmanlı Beylerbeyi Cezzar Ahmed Paşa, hayatını kaybetti.

1824 - İşitme duyusunu yitiren Beethoven, Viyana'da 9. senfoniyi ilk kez sundu.

1830 - Osmanlı-Amerikan Ticaret ve Dostluk Antlaşması imzalandı.

1832 - Yunanistan Krallığı kuruldu.

1867 - Alfred Nobel, dinamitin patentini aldı.

1911 - Hababam Sınıfı eserinin yazarı, Rıfat Ilgaz doğdu. Yazar, 1993'te vefat etti.

1921 - Türkiye Muallimler ve Muallim Cemiyetleri Birliği kuruldu.

1924 - İstanbul'da Cumhuriyet gazetesi yayımlanmaya başladı.

1943 - Türk asker ve siyaset adamı Ali Fethi Okyar, öldü.

1973 - Muş Milletvekili Nermin Çiftçi, ilk kadın Meclis Başkanvekili seçildi.

1983 - İstanbul Laleli'deki Washington Oteli'nin çay ocağında, tüpgaz patlaması sonucu yangın çıktı. Çoğu, Yunan ve Avustralyalı 37 kişi öldü.

1990 - İlk özel televizyon kanalı olan Magic Box şirketinin Star 1 televizyonu, test yayına başladı.

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