Tarihte Bugün 19 Temmuz | Bugün ne günü?
Tarihte Bugün 19 Temmuz olaylarını sizler için derledik. Bugün ne günü? Dünya Fenerbahçeliler günü olarak kutlanan 19 Temmuz gününün tarihe kazınmış olan diğer olayları haberin detayında yer alıyor. Peki ama 19 Temmuz'da ne oldu? Kimler öldü, kimler doğdu? İşte merak edilen detayar...
19 Temmuz "Dünya Fenerbahçeliler Günü" ve "Yalova'nın düşman işgalinden kurtuluşu" olarak kutlanıyor.
1870 - Fransa, Prusya'ya savaş ilan etti.
1890 - Yunanistan Kralı II. Georgios doğdu.
1909 - Osmanlı gazeteci Derviş Vahdeti yazar ve din adamı öldü. Vahdeti için İngiliz ajanı düşüncesi, tarih kitaplarında yer alıyor.
1912 - Yaklaşık 190 kg ağırlığında bir meteor, Navajo County-Arizona semalarında infilak etti ve parçalar kentin üzerine yağdı.
1933 - Denizli-Çivril'deki 5,7 büyüklüğündeki depremde 20 kişi öldü.
1940 - II. Dünya Savaşı sırasında İtalyan hafif kruvazörü battı ve121 kişi öldü.
1948 - Millet Partisi kuruldu.
1949 - Laos bağımsızlığını ilan etti.
1965 - Güney Kore'nin ilk Cumhurbaşkan Syngman Rhee öldü.
1983 - Refah Partisi kuruldu.
1985 - İtalya'da, Val di Stava barajı çöktü ve 268 kişi öldü.
1987 - Mehmet Terzi, San Francisco Maratonu'nu kazandı.
1990 - New York Federal Mahkemesi, Karun Hazinesi'nin Türkiye'ye iadesi için açılan davada Türkiye lehine karar verdi. Metropolitan Museum of Art yetkililerinin 363 parçalık hazineyi Türkiye'ye iade etmek istemesi üzerine anlaşmaya varıldı ve hazine, Ekim 1993'te Ankara'ya getirildi.
1993 - İSKİ Genel Müdürü Ergun Göknel, yolsuzluk iddiasıyla görevden alındı.
1993 - PKK, Van'ın Bahçesaray ilçesi Sündüz Yaylası'nda, uzun namlulu silahlarla ateş açtı; 15 çocuk ile 9 kadın yaşamını yitirdi.
1996 - Yaz Olimpiyatları, Atlanta-Georgia'da başladı.
2002 - Eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Yekta Güngör Özden, Cumhuriyetçi Demokrasi Partisi'ni (CDP) kurdu.
2009 - Türkiye'de kapalı alanlarda sigara yasağı uygulaması başladı.