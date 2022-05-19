Tarihte bugün! 19 Mayıs 1937: 19 Mayıs’ın 1937 Yılında ‘Bayram’ Olarak Kabul Edilmesi

19 Mayıs 1937: 19 Mayıs’ın 1937 Yılında ‘Bayram’ Olarak Kabul Edilmesi

Cumhuriyet'in 1923'te ilan edilmesine karşın ‘19 Mayıs’, 1937 yılında ‘bayram’ olarak kabul edilmişti.

İsmet Bozdağ bu süreci şöyle anlatıyor:"Şükrü Kaya anlattı. 'Terakkiperver Fırka'nın kapatılması da bu aylarda olmuştu,' diyorlar.

"Atatürk, 'Bırakın yahu bunları' diyor. 'Öyle bir şeydir ki bu, ülkenin kurtuluşudur'. Yine bulamıyorlar. En sonra Şükrü Kaya hatırlıyor, 'Bu sizin İstanbul'dan ayrıldığınız gün mü?' deyince 'Yaklaştın' diyor, 'Samsun'a çıktığımız gün'. Sonra, 'Asıl yapacağınız bayram bu,' diyor. Ertesi sene 19 Mayıs'ta Şükrü Kaya'nın tertibiyle 19 Mayıs Bayramı kutlanıyor."

Atatürk, "19 Mayıs Bayramı"nı iki kez görebilmiş. Bozdağ'dan dinleyelim: "Evet, 1937’de bir görüyor. İkincisinde, yani 38'de Atatürk hasta. Acar motoruyla önce Florya'ya dönüp Boğaz'ın en ucuna kadar gidiyorlar."Kıyılarda herkes Acar'ı tanıdığı için alkışlıyor, çok memnun oluyor Atatürk fakat yoruluyor. 'Dönelim,' diyor. Böylece son bayramını da görüyor ama hasta olarak."

İsmet İnönü, Başbakan sıfatıyla 1932 yazında Mussolini İtalya’sını ziyaret etmişti. Türk heyetinde Tek Parti iktidarının Recep Peker gibi, daha sonra faşist izler bırakan bütün ileri gelenleri mevcuttu. Roma'da ‘Gönüllü Faşist Kışlaları’ gezildi. ‘Faşist Çocuklar Teşkilatı’na kadar faşizmin özgün uygulamaları detaylı incelendi. 19 Mayıs törenleri bu gezinin verdiği ilhamların eseridir.

19 Mayıs 2020: Evlerin Balkon ve Pencerelerinden İstiklal Marşı Okunması

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlaması altında kutlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine saatler 19.19'u gösterdiğinde vatandaşlar, evlerinin balkon ve pencerelerinden İstiklal Marşı okudu.

19 Mayıs 1975: ABD Senatosu, Türkiye'ye silah ambargosunun kaldırılmasını kararlaştırdı.