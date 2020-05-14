Tarihte Bugün: 14 Mayıs | 14 Mayıs'ta ne oldu?
Tarihte bugün 14 Mayıs! "14 Mayıs'ta ne var" sorusu sıklıkla araştırılan konular arasında yer alıyor. Bizde sizler için "14 Mayıs'ta neler oldu, kimler doğdu ve kimler öldü?" bütün detayları derledik. İşte 14 Mayıs tarihte bugün detayları ve olayları...
14 Mayıs "Dünya Çiftçiler Günü" ve "Dünya Eczacılık Günü" olarak kutlanıyor.
964 - Papa XII. Ioannes, Katolik Kilisesi'nin dini lideri öldü.
1928 - Türk siyasetçi ve din adamı Abdülhamid Hamdi Bey hayatını kaybetti.
1560 - Piyale Paşa komutasındaki Osmanlı donanması, Cerbe Deniz Savaşı'nı kazandı.
1643 - XIV. Louis, babası Kral XIII. Louis'nin ölümü üzerine, daha 4 yaşındayken Fransa tahtına çıktı.
1756 - Osmanlı hattat Eğrikapılı Mehmed Rasim hayatını kaybetti.
1767 - İngiliz Hükümeti'nin ithal çaya vergi koyması üzerine, Amerikan Bağımsızlık Savaşı başladı
1796 - Edward Jenner, ilk çiçek aşısını uyguladı.
1919 - İzmir limanında bulunan İtilaf Devletleri donanması kumandanı Amiral Caltrop, Türk ordusuna İzmir'in Yunanlar tarafından işgal edileceğini bildirdi.
1919 - İzmirli yurtseverler, gece Yahudi Mezarlığında toplanarak, Reddi İlhak ilkesini kabul etti.
1937 - Tarım Bakanlığı kuruluş kanunu kabul edildi.
1939 - Peru'da 5 yaşındayken doğum yapan Lina Medina, kayıtlara geçmiş en genç anne olarak tıp tarihinde yerini aldı.
1948 - Arap-İsrail Savaşı başladı.
1950 - 27 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı son buldu. Demokrat Parti, yüzde 53 oyla tek başına iktidara geldi. Türkiye'de tek parti dönemi sona erdi.
1972 - Bülent Ecevit, CHP kurultayında Atatürk ve İsmet İnönü'den sonra CHP'nin üçüncü Genel Başkanı seçildi.
1973 - ABD'nin ilk uzay istasyonu olan Skylab fırlatıldı.
2006 - Galatasaray, Süper Lig'deki 16. Şampiyonluğunu kazandı.
2010 - Türkiye ile Yunanistan arasında siyasi, ticari ve kültürel işbirliğini öngören 21 adet dostluk antlaşması imzalandı.
2014 - Türkiye'de 13 Mayıs'ta Soma'da gerçekleşen maden kazasında ölen 301 madenci için, millî yas ilan edildi.