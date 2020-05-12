Tarihte Bugün: 12 Mayıs | 12 Mayıs'ta neler oldu?
Tarihte bugün 12 Mayıs olaylarını sizler için derledik. Zamanında 12 Mayıs günü yaşanmış ve tarihe kazınmış olaylar yazımızda saklı! Peki ama 12 Mayıs'ta neler oldu? Hangi tarihi olay yaşandı? 12 Mayıs'ta kim doğdu, kim öldü?12 Mayıs ne günü?İşte merak edilen 12 Mayıs detayları...
"Dünya Hemşireler Günü" olarak kutlanan 12 Mayısın detayları için okumaya devam edin...
1621 - Piteå, İsveç'te şehir konumuna alındı.
1871 - Paris Komünü, ayrılık halinde kadınlara nafaka hakkı tanıdı.
1929 - İlk Tıp Bayramı, Haydarpaşa Tıp Fakültesi'nde kutlandı.
1940 - Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde, Tekirdağlı Hüseyin, altıncı kez başpehlivan oldu.
1947 - İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi, Bedri Rahmi Eyüboğlu Atölyesi'nde yetişen 10 sanatçının oluşturduğu, "Onlar Grubu" kuruldu.
1951 - Yıkıcı gücü, Hiroşima ve Nagazaki'ye atılan bombaların 100 katı büyüklüğünde olan ilk hidrojen bombası denemesi, Büyük Okyanus'taki Eniwetok Atolü'nde yapıldı.
1965 - Doğu Pakistan'da (bugünkü Bangladeş) kasırga çıktı: 10 binin üzerinde insan öldü.
1965 - Sovyet uzay aracı "Luna 5", Ay yüzeyine çarptıi.
1966 -Türk müzisyen, şarkıcı ve besteci Çelik Erişçi doğdu.
1976 - Filistin Kurtuluş Örgütü'nün Türkiye'de büro açma isteği kabul edildi.
1978 - Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı'nca, liselerde okutulan ahlak dersi ve müfredat programları ile ders kitapları uygulamadan kaldırıldı.
1994 - Kayıp olan Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı Namık Erdoğan, başına iki kurşun sıkılmış halde ölü bulundu.
2001 - TBMM'de Türk Telekom'un özelleştirilmesine olanak sağlayan Telekom Yasası, 209 oyla kabul edildi.
2005 - Taşucu'nda, Taşucu Atatürk Evi açıldı.
2005 - Türk film yönetmen Ömer Kavur öldü.
2008 - Çin'de Siçuan depremi: Yaklaşık 70000 kişi öldü.
2016 - Amerikalı en uzun yaşayan kişi 116 yaşında Susannah Mushatt Jones öldü.