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Tarihte bir ilk! Bakan Soylu o filmde rol aldı

Bodrum'da cansız bedeni sahile vuran Aylan Bebek filminin fragmanı yayınlandı. Filmde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve CHP genel başkan yardımcısı Bülent Kuşoğlu da rol aldı.

16 Ağustos 2019 Cuma 15:31

Çekimleri devam eden Aylan bebek filminin merakla beklenen fragmanı yayınlandı. Fragmanı büyük beğeni toplayan film bir çok açıdan ilklere sahne oldu.

Süleyman Soylu rol aldı

İlk kez bir Bakan uluslararası bir filmde rol alırken, yine ilk kez Oscar adayı olarak planlanan ve çekimleri devam eden, yönetmenliğini Ömer Sarıkaya'nın yaptığı ‘Aylan Bebek’ filminde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve CHP genel başkan yardımcısı Bülent Kuşoğlu’nun yanında bir çok sürpriz oyuncu da yer aldı.

Tanınmış oyuncular oynadı

Tanınmış oyuncu Wilma Elles, cesur yürek filminin oyuncusu Mike Mitcell'in yanında, Hürriyet yazarı Hande Fırat, gazeteci Talat Atilla, Kadir Süleyman, Ali Sabri Belaid , Aydan Çakır, Dursun Hazerov ,Gonca Yeşil, Mustafa Ayhan, Eymen Kaya gibi oyuncular yer alıyor.

Filmin geliri mültecilere aktarılacak

Gelirinin bir bölümünün mültecilere aktarılacağı filmde, Suriye’de iç savaştan kaçan ailenin Yunanistan’a geçmeye çalışırken bindiği botun batması sonucu cansız bedeni Bodrum’da kıyıya vuran 3 yaşındaki Aylan’ın yaşadıklarından yola çıkarak mültecilerin sorunlarına evrensel bir bakış açısı getirmeye çalışılıyor.

Dikkat çeken sahne

Aylan Bebek filminin ilgi çeken karelerinden birisi de, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, başsavcı rolündeki Talat Atilla ile mülteci sorununa çare aradıkları sahne. İçişleri Bakanı Soylu, filmde “Dünya bizi yalnız bıraksa da, biz insanlığı yalnız bırakmayacağız” dediği sahne ile dünyaya mesaj veriyor.

“Tüm Dünya’nın yüreği mülteci mi oldu?”

CHP genel başkan yardımcısı Bülent Kuşoğlu ise, filmde Milletvekili rolünde Aylan Bebek’e sahip çıkmayan Avrupa’ya “Tüm Dünya’nın yüreği mülteci mi oldu?” sorusu ile itiraz ediyor.

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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 15:31
  1. CHP genel başkan yardımcısı Bülent Kuşoğlu
  2. Aylan Bebek
  3. Aylan Bebek filmi

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