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Spor Tarihinde ilk defa son 16'da! Mısır, Avustralya'yı penaltılarla geçti
Spor

Tarihinde ilk defa son 16'da! Mısır, Avustralya'yı penaltılarla geçti

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Tarihinde ilk defa son 16'da! Mısır, Avustralya'yı penaltılarla geçti

Avustralya'yı penaltılarla geçen Mısır, 2026 Dünya Kupası'nda son 16'ya kaldı.

026 Dünya Kupası Son 32 turu mücadelesinde Avustralya ve Mısır karşılaştı.

Dallas Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın 90 dakikalık bölümü 1-1'lik eşitlikle tamamlandı. Mısır'ın golünü 13. dakikada Ashour atarken Avustralya'nın golü 55. dakikada Hany'den (kendi kalesine) geldi.

 

Avustralya ve Mısır, uzatmalarda da birbirlerine üstünlük kuracak golü bulamadı ve son 16 turuna yükselecek takımı penaltılar belirledi.

Penaltılarda Avustralya'yı 4-2 yenen Mısır, Dünya Kupası'nda Son 16 turuna yükseldi.

İLK 11'LER

Avustralya: Beach, Circati, Bos, Behich, Souttar, Herrington, Metcalfe, Oneill, Irvine, Irankunda, Volpato

Mısır: Shoubir, Ibrahim, Hany, Rabia, Hafez, Ashour, Zico, Fathy, Attia, Salah, Marmoush

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